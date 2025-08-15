Кирил Добрев за шофьорите: Пътят не е за демонстрация на сила, превенцията е ключът

Според недо са необходими инвестиции в спорт, култура и образование, които дават алтернативи на „силовата идентичност"

Поредната тежка катастрофа, довела до смърт в София стана повод шефът на парламентарната комисия по транспорт и съобщения Кирил Добрев да призова за повече превенция срещу опасното поведение на водачите.

"Новите промени в Закона за движение по пътищата – с по-строги санкции за агресивно шофиране, превишена скорост и опасно изпреварване – са стъпка в правилната посока. Но законът сам по себе си не е достатъчен: той ще има ефект само ако бъде прилаган последователно, подкрепен от активни институции и от обществото, което ясно заявява, че пътят е място за споделяне, а не за демонстрация на сила", написа той в социалните мрежи. Добрев придружи текста с кадър от катастрофата, при която 21-годишен шоьор от две седмици уби пътник, врязвайки се в автобус.

Превенцията е ключът - образователни кампании в училищата, обучения по безопасно шофиране, насърчаване на култура на толерантност между участниците в движението и ранна работа с рискови групи, категоричен е депутатът от БСП. Според него, когато агресията се предотврати, вместо да се наказва постфактум, обществото печели – с по-малко жертви, по-малко страдание и повече доверие по пътищата.

"Историята на много държави показва, че когато обществото реши, че насилието е недопустимо, и подкрепи политики, които го ограничават, промяната е възможна в рамките на едно поколение. Възможно е да живеем в градове, където децата се приберат сами от училище без страх. Това се постига с осветени улици, активна общинска полиция и бързи реакции на сигналите за агресия", казва Добрев.

"Възможно е да имаме младежи, които се гордеят не със скоростта на колата, а с уменията и постиженията си. Това изисква инвестиция в спорт, култура и образование, които дават алтернативи на „силовата идентичност", добава още шефът на транспортната комисия в НС.