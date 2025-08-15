ВМА: Да помним онези, които избраха да спасят чуждия живот пред своя

Военномедицинска академия (ВМА) почете паметта на всички лекари, медицински сестри, полицаи, доброволци и граждани, загинали при спасяването на човешки живот.

Всяка година в 12:00 часа на 15 август – Денят на спасението, свеждаме глави пред онези, които поставиха живота на другите над своя, съобщиха от пресцентъра на ВМА.

Историята на д-р Стефан Черкезов, който на 26-годишна възраст спаси 47 души от пламнал автобус и загина от тежките си изгаряния, е символът на това, което наричаме истинска отдаденост. Оттогава досега към неговото име се добавят още десетки медици и граждани – обикновени хора с необикновена смелост. По време на пандемията COVID-19 загубихме над 150 герои – лекари, медицински сестри, фелдшери, шофьори на линейки, които до последно останаха на първа линия.

Именно в тяхна чест 15 август се нарича Ден на спасението – създаден по инициатива на д-р Тотко Найденов, с подкрепата на редица институции, които днес заедно се поклониха пред тяхната саможертва.

ВМА остава верен пазител на тази памет. Защото никой, който е дал живота си, за да спаси друг, не бива да бъде забравен.

Да отдадем почит на тези герои не е просто традиция – това е дълг, който носим като общество и ние като медици. Няма по-висша мисия от това да се бориш за чужд живот – и няма по-голяма жертва от тази, да го направиш със съзнанието, че може да изгубиш своя. Днес свеждаме глави не само в знак на почит, но и с обещание, че няма да забравим нито една от тези истории, които са пример за всички нас. Те не загинаха напразно. Всеки живот, който са спасили, живее и днес. Наш дълг е да продължим тяхното дело, каза началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS.

Това е ден на уважение, памет и дълбоко преклонение пред хората, които поставят чуждия живот над собствения, водени от морал, състрадание и непоколебим професионализъм, заяви от своя страна и министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, д.м..

Пред Паметника на загиналите медицинските чинове се поклониха министърът на отбраната, началникът на отбраната, министърът на здравеопазването, съветникът на Върховния главнокомандващ на Въоръжените сили по военна сигурност, представители на военни структури, управителят на НЗОК, председателят на БЛС, председателят на Столичната колегия на БЛС, представители на БЧК, синдикалните организации, директори на столични болници и граждани.