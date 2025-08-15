ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гуцанов: Над 400 души са изведени от 12 нелегални ...

Виктор, който се вряза в градски автобус с ауди, е качвал клипчета с дрифтове и пачки в социалните мрежи

Виктор Илиев, който се заби с кола в градски автобус в София Снимка: ТикТок/ viktoriliev64

21-годишният Виктор Илиев, който се заби в прозорците на градски автобус в София с ауди и уби един и прати в болница с опасност за живота трима, е публикувал видеа с дрифтове, пачки, алкохол и дискотеки в социалните мрежи.

В профила му в ТикТок още през март можем да видим видео, в което показва как мощен автомобил "Мерцедес" дрифти на място, а в колата той - с пачки пари в чанта.

@viktoriliev64 #foruyou ♬ TOP BOKLUKA x ISKAM DJ 359 - DJ 359
Виктор Илиев качвал видеа в ТикТок с дрифтове и пачки Снимка: ТикТок/ viktoriliev64
В мрежата Виктор Илиев демонстрира дрехи, обувки и аксесоари на известни марки, споделя кадри от купони с алкохол. 

Във Фейсбук пък Виктор се хвали, че е взел шофьорска книжка на 1 август със снимка на документа.

Това го нямаше никъде в листовките, гласи текста към поста му, а свидетелството за правоуправление на МПС е снимано на фона на станция на столичното метро.

Това го нямаше никъде в листовките!!!🤐

Posted by Виктор Илиев on Friday 1 August 2025

Тежката катастрофа стана рано тази сутрин в София на кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков". Загина 65-годишен сириец, а двете девойки, пътували в колата, са с опасност за живота.

                                                                                                                                                                                                                       

Posted by Виктор Илиев on Sunday 24 September 2023

