Виктор, който се вряза в градски автобус с ауди, е качвал клипчета с дрифтове и пачки в социалните мрежи

21-годишният Виктор Илиев, който се заби в прозорците на градски автобус в София с ауди и уби един и прати в болница с опасност за живота трима, е публикувал видеа с дрифтове, пачки, алкохол и дискотеки в социалните мрежи.
В профила му в ТикТок още през март можем да видим видео, в което показва как мощен автомобил "Мерцедес" дрифти на място, а в колата той - с пачки пари в чанта.
В мрежата Виктор Илиев демонстрира дрехи, обувки и аксесоари на известни марки, споделя кадри от купони с алкохол.
Във Фейсбук пък Виктор се хвали, че е взел шофьорска книжка на 1 август със снимка на документа.
Това го нямаше никъде в листовките, гласи текста към поста му, а свидетелството за правоуправление на МПС е снимано на фона на станция на столичното метро.
Тежката катастрофа стана рано тази сутрин в София на кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков". Загина 65-годишен сириец, а двете девойки, пътували в колата, са с опасност за живота.
Posted by Виктор Илиев on Sunday 24 September 2023