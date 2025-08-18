За немалко семейства работата в компанията е ценност, предавана от бащи на деца.

Има семейства в “Елаците-Мед”, за които местоработата е наследство, традиция, предавана през поколения - от най-ранните є трудни дни до нейното дигитално настояще. Тук цели семейства са изградили живота си около минния комплекс. За тях компанията не е просто работно място – тя е втори дом, идентичност и приемственост.

Строители на „Елаците“

Инж. Тома Найденов, бивш директор на ОП “Елаците” – Мирково, е един от първите свидетели на възхода на “Елаците-Мед”. Той започва работа в компанията през 1977 г., участва в строежа, управлението и въвеждането в експлоатация на тогавашния мащабен национален обект. Вече пенсиониран от 2004 г., Тома споделя с гордост и емоция:“За мен и семейството ми “Елаците” е много важен етап от живота ни. Децата ми са изцяло свързани с компанията – те никога не са работили другаде и ден. Все още живея със задачите им и работата на компанията. “Елаците-Мед” е смисълът на моя живот!”.

Инж. Тома Найденов си спомня важни моменти от строежа на “Елаците”– особено инженерния подвиг при изкопаването на тунел между рудника и обогатителната фабрика. “Малко са подобни съоръжения, построени преди 50 години. Това беше истински акт на героизъм - казва той. - Млад геодезист ръководеше изкопаването с лазерен лъч – и постигна точност до сантиметри.”

За Найденов компанията не е просто работно място – тя е била основна част от живота му и този на семейството. Разговорите у дома постоянно са се въртели около напредъка на дружеството, предизвикателствата и успехите. И той предава на децата си интереса към минното дело и ценностите на упоритата работа и отговорността.

Инж. Тома Найденов с дъщеря си Мария Прокопова и сина си Георги Томов

Второто поколение

Синът му Георги Томов и дъщеря му Мария Прокопова са тръгнали по неговите стъпки и са изградили успешна кариера в компанията. Георги, сега диспечер в мелнично-флотационен цех, започва работа в “Елаците” през 1990 г., веднага след военната си служба. “Когато бях малък, помня, че у дома се говореше често за “Елаците”, за производството, за медта, за рудата”, разказва Георги. Той споделя как като дете при посещение във фабриката е бил очарован от огромните мелници, които сега управлява – момент, който е определил професионалния му живот.

Сестра му Мария Прокопова, старши еколог, има 28 години стаж в компанията. Нейният професионален път след завършването на Минно-геоложкия университет доказва нарастващото значение на устойчивостта в минното дело. В този момент отделът по екология е бил в процес на формиране и развитие. “През 1997 г., когато писах дипломната си работа за рекултивацията на хвостохранилище “Бенковски-1”, всичко се правеше на ръка – чертежи, изчисления, отчети. Сега всичко е автоматизирано и дигитализирано. Разликата е огромна”, казва тя.

Семейна традиция

Синът на Мария - Минко Прокопов, е третото поколение от семейството, което работи в дружеството. От седем години е в Мелнично-флотационния цех и в момента е завършил семестриално специалност “Обогатяване и рециклиране на суровини”. “Върви по моите стъпки – радва се Мария.- Тази компания е моят живот. Дори когато тръгвахме на село, баща ми винаги се отбиваше до фабриката и ни оставяше в колата да чакаме, докато той огледа дали всичко е наред. Като се връщахме – също. Телефонът вкъщи винаги звънеше. Живея с “Елаците-Мед” от детството си.”

Инж. Иван Кунчев със сина си Калоян Кунчев

Израснали с минното дело

От малко момче, което върви из фабриката с баща си, до директор на Обогатителния комплекс - историята на инж. Иван Кунчев е друг пример на наследственост и отдаденост .“Аз съм обогатител второ поколение. И двамата ми родители са работили в минното дело – в Михалково, Елшица и “Медет”. Баща ми инж. Кунчо Кунчев беше поканен в “Елаците-Мед” за изграждането и въвеждането в експлоатация на Обогатителния комбинат. Той е и първият директор на тази фабрика от 1979 г. Майка дойде една година по-късно с мен и сестра ми, установихме се за постоянно в Златица. Тя също започна работа в компанията като главен технолог.”

Като дете Иван е посещавал неведнъж работното място на своите родители, имало е и случаи да пише своите домашни уроци в кабинета на баща си, докато той е ръководител на всички процеси във фабриката. Въпреки натоварения си работен ден инж. Кунчев-старши е отделял време да запознае сина си Иван с естеството на професията обогатител из цеховете.

На рождения си ден - 14 април 1993 г., вече 21-годишен, Иван Кунчев постъпва на работа в транспортния екип на компанията. Оттогава се изкачва по всички стъпала на йерархията до сегашната си позиция, като заедно с това завърша специалността “Обогатяване на полезни изкопаеми” в Минно-геоложкия университет. “Бях началник-смяна в Мелнично-флотационен цех - спомня си инж. Иван Кунчев. - После технолог, заместник-началник, началник на цеха, заместник-директор, а сега – директор на Обогатителния комплекс.”

“Елаците-Мед” формира живота и бъдещето ми. Сега синът ми учи за същата професия – записа се в паралелка по обогатяване по проекта за дуално обучение в професионалната гимназия в Златица. Каза, че иска да следва същата специалност”, горд е инж. Кунчев.

Посланието му към следващото поколение е: “Трябва да дадеш всичко – а понякога и повече. Но тук в “Елаците-Мед” това се отплаща”.

Рудникът - втори дом

В рудодобивния комплекс тези истории се повтарят. Даниел Божков, хидрогеолог, за първи път посещава рудника на 10 години с дядо си Донко Христов, един от първите служители от 70-те години на миналия век. Майка му Цветелина Божкова също е наследила семейната традиция и работи като пробовземач в Геоложкия отдел.

“В един период обмислях други възможности за кариера, но в “Елаците” имаше всичко, което търсех – иновации, традиции и дълбоко чувство за принадлежност на хората - казва Даниел. - Това не е просто работно място – това е част от нашата идентичност.”

Мартин, сега на 44 години, тръгва по стъпките на баща си Маргарит Иванов. Започва работа като оператор на булдозер, а сега е монтажист на минно оборудване. За него решението е просто: “Исках работа, която да ми даде сигурност, за да градя семейство. “Елаците-Мед” ни дава тази сигурност”. Сега малките синове на Мартин растат, слушайки истории за рудника – подобно на баща си някога.

Общност, устойчива и човечна

Историите на тези семейства са доказателство, че “Елаците-Мед” е не само индустриално предприятие – това е общност. От пионерския дух на първите строители през визионерите до днешните инженери или еколози и студентите, които се готвят да поемат щафетата, компанията е изградила едно добро наследство върху основата на приемственост, иновации и споделени цели. “Ако тази компания не беше тук, и аз нямаше да съм. Тя доведе родителите ми тук и ми даде всичко”, казва инж. Кунчев. Инж. Тома Найденов размишлява за въздействието на компанията отвъд стените є: “Елаците-Мед” и “Геотехмин” не само осигуряват добри работни места, но и в много висока степен определят идентичността и поминъка в региона. Те инвестират в инфраструктура, образование и духовното развитие на младежите. Те учат, възпитават, изграждат хора”. Той отдава заслуженото на ръководството – особено на проф. дтн инж. Цоло Вутов, инж. Драгомир Драганов и всички бивши и настоящи ръководители и техните сътрудници, които продължават да градят върху това наследство. В лицата на бащи и синове, майки и дъщери виждаме компания, която е израснала през поколенията – устойчива, иновативна и човечна.