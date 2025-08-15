Вижте в коя автошкола се е учил да кара Виктор

ЕТ "Николай Начев" е автошколата, в която се е учил да шофира 21-годишният шофьор камикадзе Виктор Илиев.

"24 часа" потърси автоинструктора Николай Велев Начев, но той отказа да коментира. Самата книжка е извадена от "Автомобилна администрация", Начев само го обучавал.

Тежката катастрофа стана рано тази сутрин в София. При инцидента има загинал и шестима ранени, сред които и Виктор. Мъжът се блъснал в автобуса на кръстовището на столичните булеварди "Константин Величков" и "Възкресение".

Виктор Илиев е задържан. Той има още шест глоби натрупани за две седмици от както има книжка. В досието му личат и две кражби, когато е бил на 16 г. Часове преди фаталната катастрофа той е бил глобен от СДВР. Пътните полицаи са го санкционирали, защото не носел аптечка и пожарогасител.

Аудито, забило се в автобуса на градския транспорт, е взето на лизинг през юни. Колата е на 15 години - излязла е от завода през 2010 г.. Тя не е записана на името на шофьора камикадзе Виктор Илиев, а на негов приятел. Вероятно колата му е била дадена за вечерта.

Във Военномедицинска академия (ВМА) са приети четирима от пострадалите от катастрофата. Трима от тях са хоспитализирани – две момичета в Катедра по анестезиология и интензивно лечение с опасност за живота и един в Клиника по неврохирургия, съобщиха от пресцентъра на болницата. Те са пътували в автомобила.

"След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение", посочват още от ВМА.