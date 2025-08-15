9 години и 4 месеца затвор за Найден, който с бус, натоварен с мигранти, уби полицай

43-годишният Найден Луканов, който на 22 ноември 2022 г. блъсна с буса си, натоварен с 12 мигранти, полицейска кола и уби единия служител на реда,, беше осъден окончателно на 9 години и 4 месеца затвор. Той е наказан за три престъпления.

Едното е, че на 22.11.2022 г., около 06,55 ч. в София, на пътна връзка, свързваща АМ „Тракия" с ул. „Околовръстен път", с посока на движение село Казичене е нарушил правилата за движение по пътищата, като, управлявайки моторно превозно средство с превишена скорост около 100 км/ч и несъобразена с радиуса на завоя, без издадено свидетелство за управление и след употреба на 5 вида наркотични вещества, се ударил в полицейски автомобил. В резултат на това причинил смъртта на полицейски служител и средни телесни повреди на други две лица. За това престъпление Найден Луканов е определено наказание лишаване от свобода за срок от 9 години и 4 месеца.

Второто престъпление е, че на 22.11.2022 г. на АМ „Тракия", след мотел „Ихтиман, около 6,30 ч., както и по-късно в района на хотел „Черна котка" около 6,50 ч противозаконно попречил на полицейски екипи да изпълнят задълженията си. Той не се подчинил на разпореждане да спре за проверка след подадени видими и ясни сигнали от екипите на МВР. На Найден Луканове е определено наказание 1 година и 4 месеца лишаване от свобода.

Третото престъпление е, че на пътна връзка, свързваща АМ „Тракия" с ул. „Околовръстен път", с цел да набави за себе си имотна облага - сумата от около 4 500 евро на човек, противозаконно е подпомогнал 12 чужди граждани, да преминат и пребивават в страната в нарушение със закона, като едно от лицата не е навършило 16-годишна възраст. За това Найден Луканов е наказан с 3 години и 4 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 15 000 лева.

Според нашето законодателство се дава едно общо наказание и то е най-тежкото. За това мъжът получава 9 години и четири месеца затвор и 15 хил. лева глоба.