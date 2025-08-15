Завишени нива на бензен във въздуха край Пясъчево след пламването на 8 цистерни

Леко завишени нива на концентрация на бензен във въздуха са отчетени при анализа на окончателните резултати от измерванията край село Пясъчево в района на влаковия инцидент. Това съобщи за БТА изпълняващият длъжността директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Хасково Тонка Атанасова.

Тя поясни, че отчетените нива се дължат на изгаряне на дизелово гориво при инцидента, при който рано тази сутрин осем цистерни от товарна композиция дерайлираха и се възпламениха в близост до населеното място. Сигналът в РИОСВ-Хасково е получен към 6:00 часа.

Екипът на Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда – Хасково е направил замервания за качеството на въздуха с мобилен газанализатор GASMET DX 4040 в точка до жп линията и до най-близо разположените до пожара жилищни сгради в Пясъчево. След окончателните резултати валидирането на данните от газанализатора показаха леко завишени стойности, но те не крият пряка опасност за населението, каза за БТА Тонка Атанасова.

По отношение на замерването за замърсяване на почвите в района на инцидента тя посочи, че екипът на екоинспекцията изчаква хода на разследването, в който трябва да се уточни периметърът на засегната площ и да се отчете замърсяването. Едва тогава ще бъде възложено на съответната регионална лаборатория измерване за качеството на почвата, допълни Тонка Атанасова. По-рано днес тя посочи, че при евентуално установяване на замърсяване ще се дадат предписания на собствениците на засегнатите земи да не влизат на територията им за обработка.