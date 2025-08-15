Трета акция на въздушната линейка от Разлог до София

За трети път медицинският хеликоптер транспортира пациент от болницата в Разлог до София. Днес за столично здравно заведение бе транспортирана 50-годишна жена. Тя е била настанена в МБАЛ – Разлог със сериозно заболяване, но състоянието й се влошило и се наложило спешно да бъде изпратена в София.

На 10 юли въздушната линейка достави кръв от Благоевград до Разлог за 65-годишен строителен работник, паднал от покрив по време на ремонт. След стабилизиране на състоянието му, бе транспортиран до столицата. През януари пък от Разлог за София бе транспортиран турист, паднал от тераса.