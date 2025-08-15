Арестуваха нелегален кинезитерапевт в Пловдив, докато работи с пациент

Имал е фалшива фейсбук страница, чрез която е рекламирал дейността си

56-годишен мъж от Варна, практикувал като кинезитерапевт, без да притежава медицинско образование, е арестуван от полицията в Пловдив, съобщиха от МВР.

В началото на седмицата в отдел „Икономическа полиция" постъпил сигнал от Регионална здравна инспекция, че на територията на Пловдив и в други по-големи градове се осъществява нелегална терапевтична практика на пациенти. След проверка на служителите на МВР е установен извършителят.

Той не е имал медицинско образование и квалификация, необходима за упражняване на подобна професия или занаят. С фалшива самоличност във фейсбук страница се е представял за кинезитерапевт и изпълнявал различни терапии и гастролирайки из страната. Освен рехабилитационни методи, той прилагал и други алтернативни техники за лечение и възстановяване на хора, някои от които с претърпени тежки заболявания, травми или операции.

Вчера мнимият кинезитерапевт бил задържан по време процедура в наето от него помещение в Пловдив. Отведен е за срок до 24 часа в полицейския арест, а по случая е образувано досъдебно производство под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив.

Към материалите по делото са приобщени данни, че с подобна нелегална практика мъжът се е занимавал и в предишни години, за което са му били съставяни административни актове от няколко Регионални здравни инспекции в страната.