ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте седмичния отчет на община Русе

Времето София 34° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21112821 www.24chasa.bg

Арсов: Твърденията за „масова продажба" са грубо изопачаване на програмата за държавни имоти

1740
Стефан Арсов

Програмата за имоти – държавна собственост не е за продажба. Тя следва строг ред, който гарантира обществен интерес.  Това написа във фейсбук профила си областният управител на София Стефан Арсов, обръщайки се към "Борис Бонев и останалите политически лица, които продължават да се упражняват върху темата".

"Първо имотите се използват за задоволяване на обществени нужди – училища, болници, спортни и културни обекти", обясни той.

"Ако имотът не е зает или има нужда от модернизация, се преценява възможността за концесия или отдаване под наем за осигуряване на обществени услуги".

"Само когато няма интерес от наем или концесия, държавата и общината могат да пристъпят към разпоредителна сделка – продажба, замяна или друго, след обективен анализ, че имотът не е нужен за обществени функции", допълни Арсов.

"Ключовото: първо обществен интерес, после наем или концесия, и едва след това – разпореждане. Това е управление, не масова продажба, както при предходните кабинети", коментира областният управител.

"Поставянето на обществеността в заблуда с твърдения за „масова продажба" е сериозно и грубо изопачаване на програмата. Истинската ѝ цел е прозрачност, ефективност и обществени ползи, а не сензационни политически лозунги", коментира той. 

Арсов публикува и линк към програмата. 

Стефан Арсов

На вниманието на господин Борис Бонев и останалите политически лица, които продължават да се упражняват върху темата: ❗...

Posted by Стефан Арсов on Friday 15 August 2025

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте как Виктор се забива в прозорците на автобуса (Видео)