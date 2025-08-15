Арсов: Твърденията за „масова продажба" са грубо изопачаване на програмата за държавни имоти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Програмата за имоти – държавна собственост не е за продажба. Тя следва строг ред, който гарантира обществен интерес. Това написа във фейсбук профила си областният управител на София Стефан Арсов, обръщайки се към "Борис Бонев и останалите политически лица, които продължават да се упражняват върху темата".

"Първо имотите се използват за задоволяване на обществени нужди – училища, болници, спортни и културни обекти", обясни той.

"Ако имотът не е зает или има нужда от модернизация, се преценява възможността за концесия или отдаване под наем за осигуряване на обществени услуги".

"Само когато няма интерес от наем или концесия, държавата и общината могат да пристъпят към разпоредителна сделка – продажба, замяна или друго, след обективен анализ, че имотът не е нужен за обществени функции", допълни Арсов.

"Ключовото: първо обществен интерес, после наем или концесия, и едва след това – разпореждане. Това е управление, не масова продажба, както при предходните кабинети", коментира областният управител.

"Поставянето на обществеността в заблуда с твърдения за „масова продажба" е сериозно и грубо изопачаване на програмата. Истинската ѝ цел е прозрачност, ефективност и обществени ползи, а не сензационни политически лозунги", коментира той.

Арсов публикува и линк към програмата.