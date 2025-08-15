62 години от подвига на д-р Стефан Черкезов почетоха в Областната болница в Търново

Националният ден на спасението отбелязаха медици и представители на институции в областната болница във Велико Търново. Традиционно на 15 август в цялата страна се отдава почит на загинали при изпълнение на служебните си задължения, сред които е и патронът на здравното заведение д-р Стефан Черкезов. Венци и цветя пред паметника му и на паметната плоча на медиците поднесоха областният управител Юлия Ликоманова – Мутафчиева, заместник-кметът на община Велико Търново Снежана Данева – Иванова, кметът на Горна Оряховица Николай Рашков и председателя на общинския съвет в съседния град Огнян Стоянов, директорът на РЗИ д-р Евгения Недева, председателят на РК на БЛС д-р Чавдар Владимиров и др.

Датата не е случайна. Тя е избрана като почит към саможертвата на д-р Стефан Черкезов, който на 15 август 1963 г. спасява 47 души от горящ автобус, но губи живота си от тежките изгаряния. Всички почетоха с минута мълчание и вой на сирени подвига му.

След официалната част изпълнителният директор на МОБАЛ – д-р Даниел Илиев, откри стенопис в памет на дарителя Михаил Кефалов и д-р Стефан Черкезов. Той е направен в коридора, свързващ старата и новата част на лечебното заведение.

"Тук се беше получил един пуст илеко подтискащ коридор между двата корпуса на болницата и ние решихме да дадем информация на младите колеги, на нашите пациенти и на всички хора за историята на тази болница. Тази болница е четвъртата създадена в България, но първата, създадена с дарения от местното население и издържана от българите. Решихме да спазим традицията и да направим и този проект изцяло с дарение", каза изпълнителният директор на МОБАЛ Д-р Даниел Илиев.

Затова и стенописът бе реализиран с дарения от общините, акционери в дружеството – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Павликени, Полски Тръмбеш, частни фирми и народните представители от региона. Негови автори са художничките Евгения и Невена Лефтерови. Творбата е с размери 55 кв. метра с вплетени елементи от историята на Велико Търново, миналото и бъдещето на болницата.

"Болницата е с близо 160-годишна история. Тя е четвъртата по ред в България и първата у нас, създадена и издържана със средства на местните жители. Затова и стенописът отразява основния дарител – Михаил Кефалов, както и патронът д-р Стефан Черкезов, има и вплетена като акцент графика на ДНК, символ на устойчивост, сподели изпълнителният директор.

Проектът е връзка между миналото, настоящето и бъдещето. Той показва дарителството и саможертвата като част от нашия живот, коментираха при откриването му художничките Евгения и Невена Лефтерови.