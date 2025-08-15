Родителите на младежа, помел с АТВ шестима в Слънчев бряг, били полицаи, МВР с вътрешна проверка

Повдигнаха обвинение срещу 18-годишния Никола Бургазлиев, прокуратурата го иска за постоянно в ареста

МВР е започнало вътрешна проверка, след като е станало ясно, че родителите на 18-годишния младеж, помел с АТВ три деца и трима възрастни в Слънчев бряг, са полицаи.

Това стана ясно от брифинг на прокуратурата и Областната дирекция на МВР в Бургас днес следобед, на който присъстваха районният прокурор на Бургас Мария Маркова и началникът на Охранителна полиция и КАТ комисар Марин Димитров. Първоначално се разпространи информация, че един от родителите на 18-годишния Никола Бургазлиев работи в съдебната система, но от Окръжния съд опровергаха подобно твърдение.

"Категорично заявяваме, че това твърдение не отговаря на истината. Майката на въпросното лице не е служител или магистрат в съдебната система. Уточнението се прави с цел да се предотврати разпространяването на невярна информация, която може да създаде погрешни впечатления в обществото и внушения за безпристрастността на съда", уточниха от сградата на Съдебната палата.

Срещу Никола Бургазлиев е повдигнато обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице, съобщи районният прокурор на Бургас Мария Маркова. И уточни, че законодателят предвижда при особено тежък случай наказание лишаване от свобода от 2 до 10 години. Тя обаче уточни, че обвинението е работно и може да претърпи промяна след като бъдат готови съдебно-медицинските експертизи на пострадалите.

В най-тежко състояние остават 4-годишно дете и неговата майка от Пловдив. Те са в реанимация, в медикаментозна кома. Другите две ранени деца на 6 и 12 г., първи братовчеди на 4-годишното момченце, са пс по-леки травми, но остават в болницата. Там е настанен и служител на хотел, в чиято фасада се забива АТВ-то след помитането на пешеходците. Той е със счупен таз, предстои му операция.

Тежкият инцидент стана на една от оживените алеи в Слънчев бряг на 14 август. Около 13.54 ч. между хотелите "Олимп" и "Мелия" АТВ, взето под наем, помита семейство от Пловдив, което в този момент си вървяло по тротоара - 4-годишно момченце, родителите му и племенниците на бащата на 6 и 12 г.

По думите на водача му Никола Бургазлиев той предприел тази маневра, за да избегне челен удар, тъй като разбрал, че спирачките на АТВ-то не работят. 18-годишният младеж е тестван за употребата на алкохол или наркотици, като и двата теста са отрицателни. Стана ясно още, че младежът имал книжка от май тази година.

Към момента Бургазлиев е зад решетките, а от прокуратурата съобщиха, че ще поискат най-тежката мярка за задържане "постоянен арест".

Предстои цялостна проверка на фирмата "Съмър турс" ЕООД , отдала АТВ-то на младежа. До момента е установено, че транспортното средство, с което е допуснато пътнотранспортното произшествие, е надлежно регистрирано и с преминат годишен технически преглед. По досъдебното производство ще бъде проверено по какъв ред превозното средство е отдадено за ползване от търговското дружество на обвиняемото лице и дали е налична необходимата документация за това, заяви комисар Димитров.