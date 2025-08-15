Румен Радев спести нови 160 хил. лв., общо е натрупал над 430 хил. откакто е президент (Обновява се)

160 хил. лева е спестил президентът Румен Радев за година. За 2023 г. той е декларирал 275 000 лв. в банка и още 5000 лева в кеш, а за 2024 г. - 435 000 лева по банки. Отделно има и 23 613 лева в инвестиции. Общо за миналата година държавният глава е заработил 288 495 лева, а съпругата му Десислава - 10 295 лв. Няма декларирани нови коли и имоти. Общо откакто е президент е натрупал богатство от 430 621 лева, понеже през 2017 г., когато встъпи в длъжност като президент, е декларирал спестявания от едва 4379 лева. Радев има и кредитна карта с лимит 10 хил. лева.

Вицепрезидентът Илияна Йотова е натрупала 189 хил. лева, а съпругът й Илиян Йотов - 574 000 лева. Всичките им пари са в банки, а повечето влогове са в евро. Така тя също като Радев е забогатяла, но с малко - за година е натрупала само 12 хил. лева. Иначе за 2024 г. Йотова е платила данъци върху 205 277 лева от заплати. Йотова и съпругът й имат кредитни карти с лимити по 15 хил. евро.

По-малко пари има премиерът Росен Желязков, който в банка държи 189 366 лв. Той има наследствен автомобил Санг Йонг. Вложенията му в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути са 146 800 лв. Годишната му данъчна основа от трудови доходи е 128 616 лв. През миналата година е взел 51 129 лв. от парламента за сътрудници и представителни разходи. От наеми има 23 678 лв. Половинката му Ралица Терзиева пък е декларирала Фолксваген голф, който е купила през 2023 г. за 9800 лв. В сметката си тя има 262 532 лв. от продажба на апартамент и спестявания. Терзиева има инвестиционен заем от 638 000 лв.

Като налични средства председателката на парламента Наталия Киселова е посочила 5000 лв. На нейно име има две банкови сметки, в едната има 152 хил. лв., а в другата - малко над 64 хил. Човекът, с когото живее, политологът Мирослав Попов е декларирал спестявания от 24 хил. лв.

Заплатите, които Киселова е получила по трудово отношение за 2024 г. са 18 798, те обаче отразяват възнагражденията й депутат, тъй като получи по-високо възнаграждение едва след избирането й като председател на парламента в началото на декември. За сметка на това юристката е получила 104 077 лв. от дейност извън трудовото й възнаграждение - като преподавател и консултант през граждански договори. Депутатката от БСП е декларирала и малко над 7000 лв. от "друга стопанска дейност".

Какво притежават министрите?

Вицепремиерът Атанас Зафиров през миналата година е взел ведомствено жилище от Народното събрание. То е 173 кв. м. Наличните му средства са 20 хил. лв., като има и кредитна карта с 3 хил. В банка държи 144 хил. лв. Годишната му данъчна основа от труд пък е 116 579 лв.

Външният министър Георг Георгиев заедно със съпругата си Виолета имат три потребителски кредити за общо 157 хил. лв. Декларирал е погасени 131 497 лв. чрез рефинансиране. За кола министърът е теглил 51 620 лв. Годишната му данъчна основа от заплатата е 111 315 лв., докато съпругата му има еда 9800 лв.

Вътрешният министър Даниел Митов не е декларирал недвижими имоти и пари в наличност. В банковите си сметки има около 100 хил. лв., а съпругата му Мелани - 40 хил. лв. Двамата изплащат ипотечен кредит с остатък от 140 хил. лв.

Правосъдният министър Георги Георгиев живее под наем в апартамент в София и не е декларирал лично жилище. За сметка на това през миналата година си е купил Ауди за 126 хил. лв. Продал е обаче Инфинити за 17 хил. лв. Декларирал е 36 хил. лв. налични пари, а в банковите му сметки има 550 хил. лв. Има да взема пари от дружествата "Нон стоп Гуми" ООД и "Нон стоп Гуми Пловдив" ЕООД - 163 хил. лв. Той ги е напуснал през януари, преди да стане министър. На негово място във фирмите съдружник и собственик вече е брат му Живко, показа проверка на "24 часа".

Георги Георгиев е направил и 12 дарения за 100 хил. лв. Повечето са за лечение на хора, но и на неправителствени организации, училища и дори зоологическата градина в София.

Военният министър Атанас Запрянов е спестил 281 238 лв. от заплати и 90 526 лв. от пенсия. Неговата пенсия е 3400 лв., колкото е и таванът.

Какво декларираха лидерите на партиите?

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е спестил 514 125 лева в банки и още 392 691 лева кеш. Държи всичките си пари в левове и е декларирал, че са натрупани от трудови доходи и изплатени болнични и неизползван отпуск. Борисов явно се възползва от опцията депутатите да получават допълнителни пари за сътрудници и представителни разходи - за миналата година така е получил 51 129 лева. За 2023 г. той е декларирал общо 712 620 лева

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски е сключил 8 договора за наем през 2024 г. - за 5 къщи, апартамент, ателие и гаражни клетки в София. най-скъпата от тях му струва 155 088 лв., а най-евтино е ателието - 13 680 лв. Общо за годината наемите са му стрували 455 922 лв. Още 169 200 лв. е дал за наем на 5 луксозни автомобила. В декларацията е посочено, че това е отчитано и при предишни отчети.

За пореден път Пеевски декларира и големи суми от налични парични средства - 568 684 лв. и 97 хил. евро. Има и 3 банкови сметки - 864 693 лв, 18 717 евро и 105 882 долара. Като дивиденти Пеевски е посочил, че е получил вземания от 19 092 622 лв. Лидерът на "ДСП - Ново начало има инвестиции за 42 485 долара. От заплати Пеевски декларира 125 859 лв. И той, както и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, се е възползвал от допълнителните средства на депутатите за сътрудници и представителни разходи - получил е 50 616 лв.

Джевдет Чакъров, който бе съпредседател на ДПС до май тази година, а вече е независим депутат, е посочил налични 105 600 лв. Половинката му, както и 35 400 лв. от стоматоложката Недрет Читалова. Народният представител има и 379 800 лв. на влог.

Чакъров изплаща и два заема към физическо лице от 2008 г. за общо 67 хил. евро. Той има и 6 кредитни карти, три от които са с лимит от 20 000 лв.

От заплати Чакъров е взел 138 782 лв. и малко над 18 хил. лв. от т.нар. представителни за депутати. Съпругата му пък е получила 35 400 лв. за стоматологичните услуги, които предоставя.

Настоящият лидер на ПП Асен Василев е декларирал налични 60 000 лв., които идват от заплата. Той изплаща и заем от 73 555 лв. По трудови договори е получил 73 636 лв., а по граждански договори е взел 40 060 лв.

Подалият оставка като съпредседател на ПП и депутат Кирил Петков е декларирал купен през 2024 г. апартамент в София от 105 кв. м. Притежава обаче само 120/1000 идеална част от него. Кешово той е декларирал 20 000 долара, които идват от заеми. В банката на негово име са 3 сметки в различна валута. Има 294 долара, 5257 лв. и малко над 50 хил. евро. Икономистът е инвестирал 368 832 долара, или почти 700 хи л. лв. Заплатата на Петков миналата година е била 105 208 лв. С малко над 13 хил. лв. е допринесла към семейния бюджет съпругата му Линда.

Новият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов си е купил акции в четири компании за 376 лева - CrowdStrike, Taiwan Semiconductor, Nvidia и ASML Holding. От заплати е декларирал 60 хил. лева в банка, натрупал е нови 10 хил. лева спрямо 2023 г. Тази година той е декларилал данъчната основа и на половинката си - 61 500 лева за годината. Божанов също е получавал допълнителни пари от парламента - взел е 42 680 лева.

Повече от него е декларилал колегата му начело на ДаБг Ивайло Мирчев. Той е спестил 103 хил. лева, повечето са в банка, а жена му Евгения Костадинова - 61 хил. лева. Въпреки че той е депутат, жена му е с годишна данъчна основа почти колкого него - 56 900 лева, неговата е само с 200 лева отгоре. Миналата година тя е наследила 70 кв. м апартамент в добри. През 2022 г. тя и Мирчев са си купили жилище в София - 135 квадрата за 513 405 лева. Отделно Мирчев има и магазин в столицата, купен за за 24 061 лева през 2014 г. През 2017 и 2019 г. си е купил и две коли форд и хюндай за общо 27 250 лева. Миналата година е получил 27 599 лева от допълнителните пари от парламента. За 2023 г. е декларирал 80 хил. лева.

Тази пролет лидерът на МЕЧ Радостин Василев посочва като налични 95 хил. лв. В декларацията си от юли 2024 г. е посочил като налични 70 хил.лв. и 20 хил евро - от заплати. Тогава не е имал и никакви банкови влогове, сега те вече са 4 - в левове държи общо 26 019 лв, 28 160 долара и 68 549 евро.

Василев е получил 57 934 лв., основен източник на доходи през 2024 обаче се оказва отдаването на имоти и услуги под надем - взел е 110 761 лв.

Временният председател на ДАНС Деньо Денев е спестил 330 хил. лв. от заплата и обезщетения. Съпругата му Ирена има 120 хил. лв. в банковата си сметка. От 2023 г. тя е в Управителния съвет на "Български ВиК Холдинг" ЕАД, а от миналата година е и шеф на държавната структура. Двамата изплащат кредити за 80 хил. лв. Автомобилът им е Мерцедес за 25 хил. лв., купен през 2022 г.