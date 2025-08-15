Омбудсманът настоява за осигуряване на питейна вода за местата на воден режим

След десетки жалби от Плевен заради липсата на питейна вода омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов с настояване да бъдат предприети спешни мерки за разрешаване на проблема. Това съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана на Република България.

„До омбудсмана постъпиха жалби от жители на гр. Плевен относно спряно водоснабдяване на 12, 13 и 14 август 2025 г., в продължение на повече от 12 часа за денонощие. Гражданите твърдят, че не се спазва обявения режим на водата със Заповед № РД -10-1278/07.08.2025 г. на кмета на общината, както и че не им е била осигурена питейна вода, включително с водоноски, съгласно чл. 41, ал. 6 от Наредба № 4/2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителни и канализационни системи ВиК операторите (Наредба № 4). Изразяват дълбоко възмущение, че за поредна година проблемите с водоснабдяването в града се повтарят", пише омбудсманът.

Делчева обръща внимание на факта, че ВиК Плевен и Общината имат задължението да осигуряват съвместно питейна вода за населението, когато е нарушено водоснабдяването, независимо от причините, които са го предизвикали. Подчертава, че това е гаранция за правото на хората на достъп до вода за питейно-битови нужди, което е основна жизнена потребност.

„Буди тревога фактът, че няма предвидени правила в Наредба № 4 за осъществяване на контрол по спазване на това изискване, нито налагането на санкции при неизпълнение. В тази връзка искам да подчертая, че до омбудсмана периодично постъпват жалби от страната, в които се твърди за неизпълнение на това задължение от страна на ВиК оператори и общински администрации, като има случаи, в които те прехвърлят отговорността си", подчертава общественият защитник Велислава Делчева

Тя акцентира и върху данните, че водната криза в страната с всяка седмица се задълбочава, а броят на засегнатите потребители се увеличава. Видно от публично обявената информация на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за населените места с нарушено водоснабдяване към 11 август 2025 г., според която засегнатото население е 243 181 души.

„С оглед на изложеното и на основание Закона за омбудсмана се обръщам към Вас с настоятелна препоръка да предприемете спешни мерки за осигуряване на питейна вода за населението в гр. Плевен, включително да дадете писмени указания и на всички останали ВиК оператори и общини по прилагането на чл. 41, ал. 6 от Наредба № 4. Смятам за крайно наложително да обявите план за справяне с водната криза в Плевен, в който да се предвидят спешни и дългосрочни мерки за разрешаването й, с посочване на конкретни срокове", заключва омбудсманът.