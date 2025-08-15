ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте седмичния отчет на община Русе

Вижте как Виктор "прелита" с аудито по улиците преди катастрофата

Виктор се вряза в прозорците на градски автобус Снимка: Фейсбук/ Виктор Димчев

Появи се ново видео от тежката катастрофа в София, станала късно през нощта, което показва с каква скорост се е движел автомобилът по бул. „Константин Величков", пише bTV.

При сблъсъка между млад шофьор и автобус от градския транспорт загива един човек, а шестима са ранени.

Инцидентът стана в 1:46 ч., когато 21-годишен водач с едва двуседмичен стаж зад волана и вече шест фиша за нарушения се врязва в автобус, спрял на червен светофар. Предполага се, че автомобилът е бил с много висока скорост.

При удара един човек - пътник от автобуса загива, 6 са ранени - сред тях шофьорите на автобуса и колата и пътници от двете превозни средства.

21-годишният шофьор се е движил с „бясна скорост", минал е на червен светофар и при удара с автобуса не е имало никакъв спирачен път.

