Вижте седмичния отчет на община Русе

Русенката Елеонора Павлова стана световен шампион по авиомоделизъм

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Блестящ успех за Русе и за България постигна Елеонора Павлова, състезателка на Спортен клуб по авиомоделизъм „Приста". Тя спечели шампионската титла при жените на Световното първенство за свободно летящи модели, клас F1E, за мъже, жени и юноши. Състезанието се проведе от 11 до 15 август в Рана, Чехия. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Елеонора Павлова е национален състезател от 2022 г., като през последните две години доминира в българския авиомоделизъм, ставайки шампион на България при мъжете за 2023 и 2024 г. Тя е сред топ 10 в световната ранглиста при мъжете и заема първо място при жените в годишното класиране на Международната федерация по аеронавтика, което я утвърди като едно от най-ярките имена в спорта.

Въпреки изключително трудните и неблагоприятни метеорологични условия по време на Световното в Чехия, талантът и упоритостта на Елеонора се увенчаха със златен медал.

В отбора на русенския клуб "Приста", воден от треньора Любомир Бакалов, се включиха още Милен Илиев и Велизар Владев, който постигна отличното 7-о място в класирането.

Този успех е повод за гордост за Русе и за страната и е доказателство за високото ниво на българския авиомоделизъм.

До края на годината на Елеонора Павлова ѝ предстоят участия в още 4 кръга за Световната купа и в Републиканско първенство.

