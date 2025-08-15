Модернизират сградата на Областна администрация Велико Търново с над 8,5 млн. лв.

Сградата на Областна администрация Велико Търново ще бъде санирана и модернизирана с над 8,5 млн. лв. от управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г. Договорът за ремонтните дейности бе подписан между зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Юра Витанова и областния управител на Велико Тръново Юлия Ликоманова-Мутафчиева. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Целта на проекта е повишаване до клас „А" на енергийните характеристики на сградата, в която освен администрацията на гуверньора се помещават структури на още 13 държавни институции и ведомства. Предвижда се изпълнението на енергоспестяващи мерки и елементи за подобряване на топлотехническите характеристики на сградата, за да се постигне намаляване на общите разходи за енергия, ресурсна ефективност и икономическа целесъобразност, за реализиране на икономии с намаляване разходите за енергия и спестяване на публични средства и най-малко 30% намаляване на годишното първично потребление на енергия и парникови газове. Освен топлоизолиране на всички ограждащи елементи, ще бъдат подменени дограмите по фасадите, ще се монтират енергийно ефективно осветление, отопление и климатизация и ще бъдат изградени възобновяеми източници на енергия (фотоволтаици). Планира се и изграждането на зарядна инфраструктура за електромобили, което също е стъпка за повишаване качеството на атмосферния въздух и понижаване на вредните емисии. По договора са планирани и мерки за зелена инфраструктура и пространство за приобщаване и рекреация на служителите и ползвателите на услуги, както достъпна физическа среда за хората с увреждания в сградата и около нея.

„Радвам се, че имаме възможност с европейки средства да продължаваме да обновяваме регионите и да повишаваме стандарта на живот на хората. Обновената сградата на областната управа ще допринесе за модерния облик на старата ни столица и ще подобри условията на труд на стотици служители. Освен качествен и бързи услуги, администрацията трябва да бъде и пример за иновациите в енергийната ефективност и борбата с климатичните промени", заяви зам.-министър Витанова.

Проектът „Мерки за енергийна ефективност, устойчиво обновяване и зелена инфраструктура на Административна сграда с идентификатор 10447.513.298.5, гр. Велико Търново", финансиран по процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж" на Програма „Развитие на регионите" 2021-2027, е със срок на изпълнение 36 месеца от подписването на договора.