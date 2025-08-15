Проверяват шофьорите в ромските махали в София след тежката катастрофа с жертва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията в София започва проверки на шофьорите в ромските махали.

Полицейски патрули ще бъдат разположени на входовете и изходите в махалите. Полицаите ще събират данните на водачите, с които след това ще се проверят школите, в които са получили шофьорски книжки, пише NOVA.

Проверките започват от днес и ще продължат в следващите дни на територията на столицата, потвърдиха от СДВР.

Акцията е вследствие на тежката катастрофа в София, при която с превишена скорост шофьор с две седмици стаж зад волана и 6 фиша, се вряза в автобус на нощния градски транспорт. Един човек загина, а шестима пострадаха.