Мъртвопияна шофьорка блъсна паркирани коли в Перник, ранена е 75-годишна

Жена на 75 години е настанена в болница след възникнал пътен инцидент в пернишкия квартал "Църква". Това съобщи регионалният говорител на Областната дирекция на МВР Венцислав Алексов.

Той обясни, че тази сутрин е постъпил сигнал в полицията за ударени последователно два паркирани автомобила и пострадала възрастна жена. Деянието е извършено от 53-годишна водачка, движеща се от с. Студена към квартал "Църква". По данни на пътуващи зад нея автомобилът ѝ е извършвал криволичещи движения по пътното платно. На ул. "Димитър Благоев" тя удря паркиран лек автомобил в близост до контейнер за изхвърляне на отпадъци. Вследствие на сблъсъка той е потеглил напред и е наранил 75-годишната жена, озовала се в този момент до контейнера. Шофьорката, която е била в неадекватно състояние, е продължила напред, удряйки други паркирани превозни средства. Свидетели на ситуацията са реагирали и са я спрели. Алексов коментира, че жената зад волана е тествана за алкохол, а пробата е отчела 2,96 промила в издишания въздух. Дала е също така кръвна проба за химичен анализ и е задържана за до 24 ч. с полицейска мярка, пише БТА.

Пострадалата перничанка е прегледана в Многопрофилната болница за активно лечение "Рахила Ангелова" в Перник и оставена под наблюдение. Установено е, че е с различни охлузни рани. Извършен е оглед на местопроизшествието и е уведомена прокуратурата. Образувано е досъдебно производство и действията по разследването продължават.

През март т.г. възрастна жена от Перник почина, след като бе блъсната от лек автомобил при маневриране.