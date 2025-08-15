Местни производители ще предлагат продукция във фермерско изложение в Панагюрище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тази година за първи път в Панагюрище се организира фермерско изложение на местни производители. Събитието е съвместна инициатива на кмета на община Панагюрище Желязко Гагов и земеделци.

Изложението ще бъде открито тази събота, 16 август, в 8 ч. и ще продължи до ранния следобед (около 13 – 14:00 ч.).

Мястото е площад „20 април" /пред сградата на Община Панагюрище/. Това информираха от средногорската община.

Сред целите на фермерското изложение е политиката на общинското ръководство да се стимулира местното селскостопанско производство.

Участниците във фермерското изложение са: „Биоградините на Ралчеви" – биопъпеши, биолук, биокартофи, биомалини, биотиквички, биокраставици и сладко от рози, градини Зара" – диня, патладжан, пипер, чушка рибка, картофи, домати, тиквичка и зеленчукови консерви (лютеница, кьопоолу, пукана чушка рибка, салата на монаха, кетчуп, доматена разядка, пасиран и млян домат), „Плодов рай – БиоУшеви" – биоягоди и биошафран, „Пчелини Джунов" – пчелен мед букет, пчелен мед лавандула, пчелен мед акация, пчелен прашец, мед в пчелна пита, прополисова тинктура, свещи от пчелен восък, „InaEssentials" – биологична и натурална козметика, на основата на етеричните масла и флоралните води.

Предвидена е и зона за дегустация на местно земеделско производство.

Гост на първото фермерско изложение в Панагюрище ще е известният шеф Николай Немигенчев. Заедно с него децата ще имат възможност да приготвят кулинарни изкушения със селскостопанска продукция от община Панагюрище.