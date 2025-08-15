ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кадровиците от ВСС без нови имоти, но спестовни

Кадровиците от ВСС без нови имоти, но спестовни

Членовете на Висшия съдебен съвет не са придобивали имоти, но са натрупвали спестявания от заплати през 2024 г. Това става ясно от годишните им декларации, подадени в Комисията за противодействие на колупцията. Пред нея декларации подават членовете на Конституционния съд, шефовете на ВКС, ВАС и главния прокурор и членовете на ВСС. Магистратите - съдии, прокурори и следователи подават пред Инспектората към ВСС. 

Така напрамир представляващият ВСС Боян Магдалинчев е обявил, че няма нищо за деклариране по отношение на имоти. Той обаче притежава 11 влога, предимно в левове. Сумите са натрупвани от заплати през годините. Най-големият от влоговете е в размер на 295 464 лв., друг е 137 186 лв., останалите са доста по-малки. Има и сериозни вложения в инвестиционни и пенсионни фондове - единия е в размер на 396 591 лв, другият е 207 960 лв.

Спестовница е и Атанаска Дишева. Тя притежава три влога, единият е 442 964 лв., вторият е 80 858 евро , третият е 47 002 евро. 

Спестовна е и Калина Чапкънова с шест влога. Единият е 163 325 лв, другият е 134 062 лв. , останалите са по-малки. С два гаража се е снабдил Стефан Петров. Единият за 12 000 лв., а другият за 15 хил. лв. Като половината от тях са на съпругата му. Също така си е купил и къща с двор в тутраканското село Старо село, придобил е там и ниви.  Взел си е и ауди за 86 800 лв. Стефан Гроздев пък е декларирал спестявания в размер на 467 276 лв.

Вероника Имова пък си е купила хонда за 70 хил. лв. И тя е понатрупала спестявания, които държи в пет влока, най-големият е 202 746 лв.

Шефката на Инспектората към ВСС Теодора Точкова не е спестила много - 46 419 лв., но пък има четири кредита, като най-големият е ипотечен в размер на 266 423 лв.

  

