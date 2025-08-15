Гуцанов направи първа копка на нов социален дом в село Царев брод

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, заедно с кмета на община Шумен Христо Христов и на село Царев брод Стефан Живков направиха първа копка на ново място, което ще осигурява среда, близка до семейната, за хора с психични разстройства в селото. Проектът предвижда в имота да се построят три нови сгради с капацитет 15 души, да има общо дворно място, беседки, лехи, зони за отдих и др.

„Днес правим условно две първи копки. Едната е за този дом в с. Царев брод, който ще бъде за 15 човека със специфични нужди и необходимости, както и на разширяването на Дома за възрастни хора в Шумен за 110 човека“, каза министър Гуцанов, цитиран от БТА.

„Направихме една стъпка, която никой не се решава да направи през последните може би повече от пет, няма да бъде преувеличено ако кажа и десет години. Всички знаеха за нелегалните домове, за стаите на ужасите както се нарекоха, но никой не смееше да влезе. Това правителство и екипът на министерството го направихме. Дотук сме закрили 12 нелегални домове, извели сме над 400 възрастни хора от едни доста критични, нечовешки условия. Това е първата стъпка. Втората е, че ние трябва да осигурим нормални условия за тези хора. За това всички 81 държавни домове в България им правим ремонт по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Успяхме да спасим парите, които бяха загубени, а те са над 750 млн. и друг път такава възможност България няма да има. Това трябва да приключи до 30 юни следващата година, всичките домове в България ще бъдат ремонтирани. Освен това откриваме нови 254 услуги за хора, които имат специфични необходимости“, отбеляза Гуцанов.

„Другото, което правим – вкарваме промени в закона. Тази дейност (на домовете за възрастни хора-б.а.) се инкриминализира. Ще има промени в Наказателния кодекс за всичките нелегални домове. Освен това наказанията, глобите, ги вдигаме. От 7000 лева, максималната досега, до 25-30 хиляди лева спрямо различните видове нарушения“, каза още министър Гуцанов.

Трето, имахме няколко срещи с кметове на населени места в страната. До момента са ни предложили 116 обекта в България с отпаднала необходимост. На тяхно място ще изградим нови домове за възрастни хора, най-вероятно около десетина. Разбира се, частната инициатива също е отворена, стига да отговаря на всички изисквания и условия, уточни министърът на труда и социалната политика.

Работно посещение на министър Гуцанов в Шумен продължава в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в града, където има среща с хора с физически увреждания, подкрепяни в Центъра. Той ще даде символично и начало на ремонтните дейности в Дома за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ в Шумен.