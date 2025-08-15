Оставиха под ключ последния от групата, обвинена за трафик на наркотици, с тартор пловдивчанин

В жилището му открили електронна везна и същите пакети, с които била опакована намерената марихуаната

Окръжният съд остави в ареста последния обвинен за участие в организирана престъпна група за трафик на наркотици, чийто ръководител бил пловдивчанин. Магистратът Петко Минев прецени, че това е единствената адекватна мярка за неотклонение за Добромир Добрев, който беше арестуван в сряда в София, а в колата му бяха открити 9 пакета марихуана.

Добрев все още не е привлечен към наказателна отговорност за притежание на наркотици. По думите на прокурор Анна Викова свидетел съобщил за многократни срещи на мъжа с други участници в групата. "В жилището му са намерени електронна везна и пакети, идентични с тези с които е било опаковано наркотичното вещество", посочи обвинителката. В телефона на един от задържаните пък бил записан адресът на Добрев. Викова изтъкна, че има опасност обвиняемият да попречи на разследването, ако остане на свобода.

Адвокатът на Добромир Добрев Кристиян Манахилов заяви, че в материалите по делото няма данни за трайното участие на клиента му в организирана престъпна група. Не било ясно за какво точно са си говорили с другите задържани, нито дали той е знаел с какво се занимават те. Защитникът изтъкна и влошеното здравословно състояние на майката на Добрев, като представи телковото ѝ решение и добави, че само синът ѝ може да се грижи за нея. Манахилов поиска Добромир Добрев да бъде пуснат без мярка за неотклонение или евентуално с подписка или гаранция. Добрев има право да обжалва мярката си и ако се възползва от него, следващото заседание ще бъде на 21 август.

Както "24 часа" вече писа, вчера от държавното обвинение, ГД БОП и ДАНС обявиха, че общо шестима души са били привлечени към наказателна отговорност като ОПГ, занимаващо се с преноса на кокаин и марихуана от Испания и Нидерландия към Турция през България. За организатор е сочен пловдивчанин, управител на фирма, който се занимава с продажба на автомобили и недвижими имоти.

Той и четирима от членовете били задържани при съвместна операция в събота. Последният - Добромир Добрев, е бил арестуван 4 дни по-късно.