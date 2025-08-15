Български и румънски полицаи следят заедно на главния път Варна – Дуранкулак

„Съвместни контролни проверки се извършват по главен път I-9 Варна – Дуранкулак от служители на Областната дирекция на МВР – Добрич, и полицейски служители от Румъния. Такива проверки се извършват всяка година по международна спогодба и по разпореждане на главния секретар на МВР.Целта на проверките е превенция на престъпността, опазване на обществения ред, както и контрол на безопасността на движението заради засиления трафик през летния сезон", заяви в Дуранкулак на пътя между проверки началникът на сектор „Пътна полиция" при Областната дирекция на МВР в Добрич главен инспектор Георги Димитров. „На територията на Областната дирекция през летните месеци традиционно трафикът е засилен в пограничните и морски райони. Основната насоченост на проверките е към неправилно изпреварване, употреба на алкохол и наркотични вещества, правоспособност, обезопасителни системи за деца, колани, нередовни документи, техническа изправност на автомобилите и други нарушения по пътищата", обясни Димитров.

„11 411 нарушения за скорост са заснети чрез автоматизираните системи в област Добрич през месеците юни и юли. Има издадени над 8000 електронни фиша, съставени са над 1300 акта и 7090 фиша за други нарушения", каза още Димитров. „Установени са 73 неправоспособни водачи. 17 водачи са заловени да управляват, след като са употребили наркотици, 60 са установените зад волана след употреба на алкохол, като 24 от тях са с 1,2 промила. През двата месеца са съставени 118 акта и 729 фиша за нарушения след сигнали на немаркирани полицейски автомобили", конкретизира началникът на „Пътна полиция" в Добрич..

През юни и юли в област Добрич са станали 29 тежки катастрофи с 3 загинали и 38 ранени. За сравнение с миналата година тежките инциденти са с един по-малко, но тогава не е имало загинали. „Ежеседмично се провежда специализирана полицейска операция по метода на широкообхватния контрол с участието на други институции. Продължава и акцията с немаркирани полицейски автомобили, които следят за нарушения в трафика и подават сигнали към полицейски екипи", добави гл. инспектор Димитров.

„Екипите са разположени на проблемни мяста по пътищата в Добричко. Техническите средства за устоновяване на нарушения за скорост са максимално натоварени. Целта е да се намали пътния травматизъм", добави Димитров.