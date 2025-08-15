Столичната избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията на кмета на село Герман

Общинска избирателна комисия (ОИК) - Столична установява нарушение, осъществено от Божидар Трайков, кмет на кметство Герман, Столична община, издигнат от ГЕРБ-СДС, и прекратява предсрочно пълномощията му като кмет. Това се посочва в решение на ОИК - Столична.

Комисията установява, че към датата на полагането на клетва и встъпването си в длъжност като кмет на кметство Герман - 13 ноември 2023 г., Трайков е притежавал дружествени дялове в търговските дружества "Български автостъкла" ООД и "Тезбус" ООД. От ОИК-Столична посочват, че той е предприел действия по прехвърляне на притежаваните от него дружествени дялове в "Български автостъкла" ООД, като вписване на променените обстоятелства в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) е настъпило на 30 ноември 2023 г. Трайков обаче не е уведомил председателя на Столичния общински съвет и Общинската избирателна комисия за предприетите от него действия.

От ОИК посочват още, че що се отнася до "Тезбус" ООД и доколкото договор за покупко-продажба на дяловете е сключен на 29 юли 2024 г., а вписването е настъпило едва на 17 октомври 2024 г., не е било изпълнено в срока до 13 декември 2023 г. В подкрепа на този извод е и законова разпоредба, според която невписани обстоятелства се смятат за несъществуващи за третите добросъвестни лица, допълват от комисията. В този случай правноирелевантни са и предприетите от Трайков действия, които макар и добросъвестни от негова страна не са довели до целения резултат, а именно вписване на прекратяване на участието му в едномесечния срок съгласно закона, посочват от ОИК.

От комисията обясняват, че от момента на полагане на клетва - 13 ноември 2023 г., и встъпване в длъжност като кмет, за Трайков се въвеждат ограничения. Именно затова комисията счита, че е без правно значение дали действително се е осъществявала или не търговска дейност, тъй като ограничението е свързано с недопускане на неправомерно влияние и конфликт на интереси. "С встъпването в длъжност съответното лице следва да се съобразява със забраната, както е формулирана, без право на преценка дали дейността му би я нарушила или не, или поставяне на други условия, зависещи от субективната му воля", допълват от комисията.

От ОИК - Столична посочват, че сигналите са процесуално допустими, а разгледани по същество, се явяват за основателни. Тълкуването на нормата налага извод за забрана след встъпването в длъжност лицето, упражняващо правомощия на орган на местна власт, да започне изпълняването на дейност, представляваща основание за несъвместимост със заеманата длъжност, така и да продължи извършването на вече започнала преди момента на встъпването в длъжност такава дейност.