Започва новият археологически сезон на крепостта Ряховец над Горна Оряховица

На 18 август започва новият археологически сезон на крепостта Ряховец край Горна Оряховица, който ще завърши с голяма изложба, отбелязваща 10 години от възобновяването на проучванията.

За 11-та поредна година екипът с ръководител Илиян Петракиев (РИМ – В. Търново), зам.-ръководител Мая Иванова (ИМ – Г. Оряховица) и научен консултант проф. д-р Хитко Вачев (РИМ – В. Търново) продължава изучаването на обекта, който преди десет години бе обявен за недвижима културна ценност с национално значение.

Първите редовни проучвания на Ряховец се провеждат между 1985 и 1991 г. от екип, ръководен от доц. д-р Йордан Алексиев, ст. н. с. д-р Иван Бъчваров, проф. д-р Хитко Вачев и доц. д-р Павлина Владкова. Тогава са разкрити средновековните порти с част от крепостната стена, църква, сграда, некропол и ями, а в подножието на крепостта – римска вила от IV в.

След дълго прекъсване, разкопките са подновени през 2015 г. и продължават вече десетилетие. В периода 2015-2024 г. са проучени структури и материали от III–II хил. пр. Хр. до ХIII в. от новата ера. През годините са извършени множество интердисциплинарни изследвания като археоботаничен, археозоологичен, антропологичен и ДНК анализ, както и радиовъглеродно и археомагнитно датиране, припомнят от екипа.

Тазгодишните разкопки са финансирани от Министерството на културата с 55 000 лева. Това всъщност са средствата, одобрени по проекта за 2024 г. Смяната на правителства и периодът на преход доведоха до забавяне и във финансирането за археология. Така че със средствата за 2024 г. се започва сезон 2025 г., уточняват археолозите.

Миналата година разкопките бяха по-ограничени с финансиране само от Община Горна Оряховица, като се работи една седмица в северното подградие на крепостта, където сбе доразкрита еднокорабна църква от ХII–ХIII век.

В края на този сезон на Ряховец ще бъде отбелязана подобаващо и 10-та годишнина от възобновяването на разкопките. Подготвя се мащабна изложба, в която ще бъдат представени научните резултати, както и едни от най-интересните експонати, открити през годините на крепостта. Предвижда се изложбата да бъде показана в Исторически музей – Горна Оряховица в края на месец октомври тази година. За годишнината ще бъде представено и специално изработено лого на крепостта.

Осигуреното вече финансиране ще гарантира по-мащабен фронт за разкопките тази година. Археолозите възнамеряват да бъде довършена част от работата в северното подградие на крепостта, както и при главната (югоизточна) порта.

През предходните два сезона в северното подградие бе проучен еднокорабен църковен храм с долепен притвор и некропол от периода ХII–ХIII век. Сред по-интересните находки са бронзов кръст–енколпион, сребърни обеци, мъниста, множество фрагменти от стенописи, архитектурни детайли, строителна керамика и др. Усилията на екипа през следващите дни ще бъдат съсредоточени в доразкриването на църквата, като идеята е в бъдеще да бъде изготвен проект за нейната консервация и социализация. При главната порта на крепостта предстои да бъде доразкрита част от прилежащата й кула и крепостната стена.

Тази есен ще поднови работата си и първата в страната Археологическа школа за ученици, чието начало се постави през 2016 г. Ограниченото време за работа на обекта миналата година не позволи да се включат ученици, но тази година се очакват групи от училища в Горна Оряховица и Велико Търново. Екипът на разкопките се надява, че образователната работа отново ще бъде подкрепена от традиционните спомоществователи. А още по-хубаво ще е, ако и нови хора подкрепят каузата Археологическа школа „Ряховец".

Проучванията на крепостта ще продължат вероятно до края на месец септември. След което, през октомври, екипът ще продължи своята работа на обекта, намиращ се в източното подножие на крепостта, в който от 2021 г. се проучва селище и некропол от ХII–ХIII век. Там се работи с финансиране само от Община Горна Оряховица.