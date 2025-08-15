Вижте седмичния отчет на община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

по график бяха измити ул. „Потсдам", ул. „Тулча", ул. „Свети наум", ул. „Солун", ул. „Студентска", ул. „Мадарски конник", ул. „Шести септември ", ул. „Муткурова", ул. „Неофит Бозвели", ул. „Мария Луиза" , ул. „Свети Георги", ул. „Панайот Хитов", ул. „Рила", ул. „Дондуков Корсаков" , , ул. „Ястребовско шосе" , ул. „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Камчия" и ул. „Ветовско шосе" в с. Семерджиево;

oкосени бяха тревни площи в района на бул. „Родина", кв "Локомотив", ул. „Чипровци", ул. „Проф. Димитър Баларев", кв. „Родина" 4, блокове „1", „2", „3" и „4" в кв. „Дружба" 3, комплекс „300" в кв. „Чародейка", пътен възел Чародейка, панорамна тераса „Левента";

завършиха дейностите по обновяването на главния обслужващ път с транспортен и пешеходен достъп в отсечката до резиденция „Липник" в Лесопарк „Липник", при което се изпълниха следните дейности:

премахване на старата настилка, подсилване с изкопи и оформяне на основата с трошено - каменна фракция;

полагане на нови ограничителни бетонови ивици;

полагане на нова подземна кабелна електрозахранваща мрежа и монтиране на нови стълбове за осветление с LED осветители;

машинно полагане на настилка от неплътен и плътен асфалтобетон;

оформяне на зони за отдих встрани от новия път;

стартираха строителни дейности по подготовка за полагане на нова асфалтова настилка на паркинга на ул. „Ниш";

продължават строителните дейности по ремонт и подготовка за полагане на нова асфалтова настилка на ул. „Булаир" и паркинга към бл. „Чая" в кв. „Мидия – Енос";

продължават дейностите по цялостния ремонт на тротоара по ул. „Илинден" в кв. „Дружба" 3, южно от кръстовището с ул. „Н. Й. Вапцаров" – положени бяха нови бетонови улични бордюри и ограничителни пътни ивици и бе извършена подготовка с оформяне на основата с трошено – каменна фракция, преди полагане на новата настилка;

извършен бе ремонт чрез студено изкърпване със специализирана машина на компрометирани участъци по улици в кв. „Тракция" и по общински пътища с. Николово – с. Червена вода и с. Николово – с. Просена;

извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения с асфалтова смес на пътните настилки на места по бул. „Гоце Делчев", бул. „Родина", ул. „Богдан войвода", ул. „Мария Луиза", ул. „ТЕЦ";

започна полагане на естествена каменна облицовка по стените на езерцето до чешмата „Черното момиче" в Лесопарк „Липник";

продължават дейностите по реновиране и обновяване на наземното осветление на пешеходните алеи около Паметника на свободата на пл. „Свобода";

извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по ул. „Антим Първи", ул. „Ивац", ул. „Плана планина", ул. „Сент Уан", ул. „Одрин", ул. „Цар Калоян", ул. „Чипровци", както и по уличните мрежи на кв. „Средна кула" и с. Хотанца;

извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в Парка на младежта и околоблоковите пространства на бл. „28" в кв. „Дружба" 3, бл. „Шар планина" в кв. „Здравец – Север" 1, бл. „Берое" в кв. „Здравец – Изток", бл. „Фридрих Енгелс" в кв. „Родина" 2 и бл. „Лозен планина" и бл. „Козница планина" в кв. „Родина" 1;

монтирани бяха 4 нови и бяха възстановени 2 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

изработени бяха 28 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Неофит Бозвели" с ул. „Борисова", ул. „Николаевска" с ул. „Сент Уан", бул. „Липник" с ул. „Чипровци" и бул. „Цар Освободител" с ул. „Шипка";

положена бе различна по вид пътна маркировка /напречна и надлъжна/ по бул. „Бълария", ул. „Лозен планина", както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по протежение на ул. „Тома Кърджиев", ул. „Отец Паисий", ул. „Константин Иречек", ул. „Хан Аспарух", ул. „Хан Крум", ул. „Николаевска", на пл. „Света Троица", пред бл. „Орфей" и бл. „Тракция" в кв. „Възраждане", пред бл. „Мадарски конник" в кв. „Възраждане – Юг и пред бл. „Карлово" в кв. „Мидия – Енос";

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 3 кучета, осиновени – 2, и бе извършена кастрация на 14 кучета. Извършена бе ваксинация на 39 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 5 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

подадено бе проектното предложение по Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини";

приети бяха финансови и творчески отчети по Програма „Култура" 2025;

продължава организацията на архивни документи за дейността на народните читалища за периода 2016-2025 г.;

извършени бяха анализ и редакция на правилника, формулярите за кандидатстване, картите за оценка и формулярите за отчет на проектните предложения по Програма „Култура". Проучени бяха добри практики от други общини и бе подготвено предложение до Общинския съвет за оптимизирането им;

съгласуван бе анекс на договор с НЧ „Васил Левски - 1928" в с. Сандрово относно ремонти дейности по фасадата на читалището;

подготвени бяха заповеди и писма до Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта за одобрените за получаване на стипендии ученици от общински училища. Препратени бяха по компетентност към МОН документите на ученици от държавни училища;

извършени бяха проверки по жалба в ДГ „Чучулига" и за организацията на лятната работа в ДГ „Снежанка";

връчени бяха актове за установяване на административни нарушения на родители на деца, непосещаващи ОУ „Христо Смирненски", за последващи действия по издаване на наказателни постановления;

проведено бе заседание на Комисията за закрила на деца с изявени дарби за разглеждане на исканията за еднократно финансово подпомагане от 1 януари до 31 юли;

взето бе участие в комисиите за заемане на длъжността „директор" на 3 общински детски градини в Русе.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

проведено бе първото информационно събитие по проект „Създаване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM пространства в ОУ „Отец Паисий" – гр. Русе" №BG-RRP-1.007-0029-C01 по „Процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост – BG-RRP-1.007 – Модернизация на образователната среда". Участниците в срещата акцентираха върху предвидените за изпълнение дейности и постигнатите резултати към настоящия момент. Проектът предвижда основен ремонт на училището и е пряко насочен към подобряване на материалната база. Предвижда се да бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност и да се осигури достъпна среда. Обектът е с влязло в сила разрешение за строеж, като строителството се изпълнява по линеен график, без отклонения от предвиденото. Проектът е изцяло финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост и възлиза на 2 милиона и 900 хиляди лева. Общата му продължителност е до 31 май 2026 г.

подписан бе договор за финансиране, чрез предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на инвестиция „Подобряване енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. „Найден Киров" - гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки" по Процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП II". Размерът на одобрените средства за инвестицията е 721 096,86 лева, от които 576 877,49 лева безвъзмездно финансиране и 144 219,37 лева, представляващи собствен принос на сдружението на собствениците;

подадено бе проектно предложение по процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини" в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Основната цел на проекта е да бъде надграден културният календар на Община Русе чрез повишаване на качеството и разширяване на обхвата на вече утвърдени културни събития. Проектът също така цели да подкрепи културните оператори и организации, които стоят зад реализирането на тези събития, както и да повиши способностите на Община Русе за разработване на нови културни политики и инструменти за партньорство в сферата на културното развитие;

проведен бе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обекти частна общинска собственост;

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължава изпълнението на основния ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий";

- продължава изграждането на спортна зала и нов учебен корпус в СУ „Васил Левски";

- продължават дейностите по реставрация и консервация на корпуси „А", „К" и „Л" на Доходното здание;

- продължава изпълнението на повдигнато кръстовище между бул. „Цар Освободител" и ул. „Александровска" при Градски хали. Дейностите се изпълняват етапно, като за движение на превозни средства бе оставена по една пътна лента във всяка посока. Положени бяха пътните ивици, които разделят повдигнатата част на кръстовището от скосената част, и бе изпълнена бетоновата основа. Очаква се през следваща седмица да започне полагането на павета;

- открити бяха строителни площадки за изграждане на повдигнати кръстовища при СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ" /ул. „Студентска" и ул. „Митрополит Григорий"/ и при ОУ „Отец Паисий" /ул. „Богдан войвода" и ул. „Мостова"/, като срокът за изпълнение на дейностите е 30 календарни дни;

- извършени бяха 13 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

на 11 август бяха обявени свободните места за прием в детски ясли;

обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните

услуги;

извършени бяха 19 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –

социални услуги";

консултирани бяха 11 човека и бяха извършени 17 домашни посещения за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

подадени бяха 6 заявления за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

консултирани бяха 27 лица, приети бяха 47 заявления на кандидат-потребители и бяха извършени 23 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

консултирани бяха 7 родители на новородени деца по реда на Правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

на 14 август експерти на Община Русе участваха в заседание на Постоянната комисия по здравеопазване към Националното сдружение на общините в Република България;

в периода 11 – 15 август бяха проведени планираните прегледи по програма „Моите зъбки - здрави и бели" в Детски ясли 4, 6 и 12;

здравните медиатори извършиха патронаж в кварталите „Средна кула", „Селеметя" и „Чародейка", като консултираха 16 лица за задължителните имунизации, за Закона на здравното осигуряване и за превенция на заразяване с летни вирусни инфекции;

консултирани бяха 13 лица за извършване на скрининг – тестове за диагностициране на сънна апнея в СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков" – Русе и 7 лица за извършване на медицински прегледи на здравно неосигурени за диагностика на онкологични заболявания;

на 18 лица бе оказано съдействие за провеждане на медицински прегледи, зъболечение и придружаване до социални институции;

във връзка с дейностите по програмата „Спорт за свободен живот", бяха проведени две спортни тренировки с 20 деца от Комплекса за социални услуги за деца и семейства и деца с увреждания;

екипът за ранно детско развитие посети по график Детски ясли 1, 4 и 6;

издадени бяха 37 карти за безплатно паркиране на хора с трайни увреждания;

на 11 август бяха въведени временни организации за безопасност на движението на ул. „Кариера" в местност Орта екенлик, във връзка с изпълнение на канално отклонение, и на кръстовището на ул. „Богдан Войвода" с ул. „Мостова" в района на ОУ „Отец Паисий" и кръстовището на ул. „Студентска" с ул. „Митрополит Григорий" в района на СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ", във връзка с изграждане на повдигнати кръстовища;

въведена бе промяна в разписанията на автобусна линия 16.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

подписани бяха договори за финансово подпомагане на спортни клубове от раздел „Индивидуални спортове" по програма „Спорт" 2025 г.;

продължава подготовката за Балканско първенство по шинкиокушин;

взето бе участие в Националната младежка конференция по случай Международния ден на младежта, която се проведе в Стара Загора;

осемгодишният русенец Павел Лозанов е новият европейски шампион по решаване на шахматни задачи. Възпитаникът на Шахматния клуб „Пристис" към Общинския младежки дом участва в Европейските първенства по ускорен шах, блиц и решаване на шахматни задачи. В състезанието, което се проведе в Солун, се включиха представители на възрастовите групи от 8 до 18 години. Шахматистите премериха сили и в дисциплината „решаване на задачи" – специално изпитание за бързина и точност на мисълта. Павел е вицедържавен шампион и златен медалист от квалификациите за европейски и световни първенства. В дисциплината по ускорен шах той събра 5 точки и зае 16-о място от 50 участници – с повече от 10 позиции по-високо от стартовия му номер. В най-бързата контрола Павел завърши на 14-о място. Шахматният клуб „Пристис" бе представен от още един талант – 8-годишната Яна Лозанова. Тя се класира на 11-о място в ускорения шах и на 10-то в блица сред 16 състезателки в групата си. И двамата млади шахматисти са дебютанти в толкова престижен международен форум. На Павел му предстои ново предизвикателство през септември, когато той ще представи България на Световното първенство по класически шах в Казахстан.