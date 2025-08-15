Мъж подал фалшив сигнал на летището, че пътничка за Словакия носи взрив, арестуваха го

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жената била допълнително проверена, изпуснала полета си

44-годишен мъж, подал фалшив сигнал на Летище „Васил Левски" вчера. Той се обадил на служебен телефон на летището и предал невярно повикване за тревога. Твърдял, че жена, пътуваща за Словакия, носи взривоопасно устройство в себе си.

От деянието са настъпили значителни вреди, казаха от Софийската районна прокуратура. На жената била извършена допълнителна нарочна проверка, поради което тя изпуснала полета си.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода". С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът с инициали Х.Й. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.