Паметници на Ботев и Левски ще вдигат eдин до друг в Златарица

Ръководството на Община Златарица планира да увековечи националните герои на България - Васил Левски и Христо Ботев чрез издигането на бюст-паметници в централната част на гр. Златарица. Това съобщиха от местната администрация и канят гражданите на обществено обсъждане.

Предвидено е двата паметника да бъдат разположени в пространството между стълбите, водещи към паметника "Майка България" и прилежащата площадка за спорт. Височината на скулптурите композиции е планирана да бъде 3 метра, а разстоянието между двата монумента - 2,50 метра. Постаментите ще са изработени от гранит, а скулптурните изображения с ликовете- от бронз.

От кмеството приканват заинтересовани граждани да изразят своите мнения и да направят предложения относно позиционирането и визуализацията на така представения проект.

Срокът за приемане на писмени предложения, мнения и коментари е до 15.09.2025 г. (включително), а на 17.09.2025 г. в 10,00 ч. в зала "България " в гр. Златарица ще се проведе публично обсъждане на проекта за издигане на бюст-паметниците на Васил Левски и Христо Ботев.