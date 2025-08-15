Стотици в Арбанаси на Голяма Богородица, докосват чудотворната икона

Празникът на село Арбанаси, който по традиция се чества на 15 август – Успение Богородично, събра стотици вярващи от всички краища на България. Празникът на Голяма Богородица уважи областният управител Юлия Ликоманова – Мутафчиева. Заедно с кмета на село Арбанаси Ваня Андреева и зам. – кмета на Община Велико Търново Георги Недев, тя се включи в тържествената света литургия в манастира „Света Богородица", закрилник на селото. Мутафчиева се поклони и пред чудотворната икона „Света Богородица Троеручица", която бе изнесена в двора на светата обител. Всяка година миряни идват в Арбанаси на 15 август, за да се помолят заедно за здраве, мир и благоденствие.

Областният управител пожела на жителите на Арбанаси да не спират да работят за благото и бъдещето на селото с достойнство, гордост и устрем.

„Арбанаси е място, което не просто е част от териториалната карта на България, то е село с дълбоки корени и величествена история, вплела в себе си духа на Възрождението, богатството на православната вяра и неподражаемото изкуство на българските майстори. Село Арбанаси е бижу в короната на културното наследство на Великотърновския край – със своите църкви, къщи, манастири и наследници на велики българи. Именно вие – приемниците на славната българската история продължавате да вдъхновявате и привличате пазителите на традициите от цял свят. Бъдете здрави и вдъхновени", допълни Юлия Ликоманова – Мутафчиева.

Празникът в селото продължава с Държавна квалификация по прескачане на препятствия. В 19:00 часа на открита сцена в центъра на Арбанаси ще се изявят изпълнителите от Детско естрадно студио „Румина", а час по-късно жителите и гостите ще поздрави със свои концерт и Николай Славеев.