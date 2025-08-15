Прокуратурата повдигна обвинение на Виктор, който се заби в автобус в София и уби пътник

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем 21-годишния Виктор Илиев, който се заби в прозорците на градски автобус в София с ауди и уби един мъж.

Досъдебното производство е образувано на 15 август при неотложност с оглед на местопроизшествие и се води в Сектор „Разследване на транспортни престъпления" към Отдел „Разследване" при СДВР под ръководството и надзора на СГП, съобщиха от прокуратурата.

В началния етап на разследването са събрани доказателства, които наблюдаващият прокурор е оценил като достатъчни за привличане на Виктор Илиев към наказателна отговорност.

Обвинението спрямо него е за това, че на 15 август около 01,45 ч. в гр. София, при управление на лек автомобил „AUDI RS5", движещ се по пътното платно на бул. „Константин Величков" с посока на движение от бул. „Александър Стамболийски" към бул. „Възкресение" и в района на кръстовището с бул. „Възкресение" нарушил правилата за движение по пътищата и катастрофирал, като напуснал пътното платно и с предна част на управлявания от него автомобил се врязал в лявата част на салона на спрелия на червен сигнал на светофара на бул. „Възкресение" автобус.

В резултат на това по непредпозливост причинил смъртта на пътник в автобуса и телесни повреди на още четири души.

Колата, която е управлявал обвиняемият, е иззета при огледа на местопроизшествие. Съдът може да отнеме в полза на държавата моторното превозно средство, което е послужило за извършване на престъплението и е собственост на дееца, а когато деецът не е собственик – да присъди равностойността му.

Обвиняемият е правоспособен шофьор, поради което с постановление на прокурор в СГП му е наложена мярка за процесуална принуда временно отнемане на свидетелството за управление.

С постановление на прокурор в СГП обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои на 17 август СГП да внесе в Софийски градски съд искане за взимане на мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на обвиняемия.

Разследването по случая продължава с разпити на свидетели, извършване на необходимите експертизи, както и на други действия по разследването за изясняване на всички обстоятелства по случая в съответствие с изискванията на закона.