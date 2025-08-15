Жена прегази бариерата пред Община Казанлък с бус, пълен с дини (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жена, управлявала бус, пълен с дини, прегази бариерата пред Община Казанлък. Тя е започнала да изхвърля дините от превозното средство, с което се е движила.

Полицейски екипи са се отзовали на място.

Жена, управлявала бус, пълен с дини, прегази бариерата пред Община Казанлък Снимка: Фейсбук/ Деляна Бобева

Жената е развивала собствена търговия с дини, като плодовете продавала на места по своя преценка, без нужните обозначения и, според служители на Общината, без да заплаща нужните такси. Местните служители многократно са отправяли предупреждения, но тя продължила да не се съобразява с наредбите.

Жената извършва влизането на територията на Общината с буса, с който работи, след поредното предупреждение от страна на административните служители. При това навлизане, тя чупи с буса си подвижната бариера на входа, а след това минала между паркираните в близост автомобили и започнала да изхвърля дини от превозното средство.

Властите съобщиха, че жената ще бъде арестувана за хулиганство. Съставен е и акт за пътнотранспортно произшествие и за нарушаване на имущество, информира NOVA.

Няма данни за пострадали хора при инцидента.