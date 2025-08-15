ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папата ще се срещне с група за правата на ЛГБТ общ...

Жена прегази бариерата пред Община Казанлък с бус, пълен с дини (Снимки)

Жена, управлявала бус, пълен с дини, прегази бариерата пред Община Казанлък Снимка: Фейсбук/ Деляна Бобева

Жена, управлявала бус, пълен с дини, прегази бариерата пред Община Казанлък. Тя е започнала да изхвърля дините от превозното средство, с което се е движила.

Полицейски екипи са се отзовали на място.

Жената е развивала собствена търговия с дини, като плодовете продавала на места по своя преценка, без нужните обозначения и, според служители на Общината, без да заплаща нужните такси. Местните служители многократно са отправяли предупреждения, но тя продължила да не се съобразява с наредбите.

Жената извършва влизането на територията на Общината с буса, с който работи, след поредното предупреждение от страна на административните служители. При това навлизане, тя чупи с буса си подвижната бариера на входа, а след това минала между паркираните в близост автомобили и започнала да изхвърля дини от превозното средство.

Властите съобщиха, че жената ще бъде арестувана за хулиганство. Съставен е и акт за пътнотранспортно произшествие и за нарушаване на имущество, информира NOVA.

Няма данни за пострадали хора при инцидента.

