Изтеглят незасегнатите цистерни от пожара край село Пясъчево (Видео, снимки)

Започна изтеглянето на 22 цистерни от товарната композиция, която дерайлира рано тази сутрин край Пясъчево, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията. Паралелно с това вече се премахват и обгорелите цистерни.

Институциите действаха изключително професионално и в синхрон, с което не се допусна разрастване на пожара край село Пясъчево, съобщи заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов от мястото на инцидента.

Той подчерта, че в нито един момент не е имало опасност за хората от близките населени места. „С професионалните действия на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за по-малко от два часа е овладян пожарът. Реакцията на пожарна безопасност, БДЖ, НКЖИ, "Мини Марица-изток", на превозвача, на областния управител и местната власт е изключително адекватна и бърза. Местната власт осигури допълнителни водоизточници, БДЖ - локомотиви за изтегляне на незасегнатите вагони. Аварийните екипи на НКЖИ от сутринта подпомагат пожарната за овладяването на пожара с хора, техника и материали, "Мини Марица-изток" предоставиха тежка техника за обезопасяване на периметъра“, обобщи Гроздан Караджов. Всички институции са на крак и работят координирано за справяне с произшествието. Няма жертви и непосредствена опасност... Публикувахте от Grozdan Karadjov в Петък, 15 август 2025 г.

Разследването на произшествието ще се извърши от следствените органи и от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, които вече са на терен.

Леко завишени нива на концентрация на бензен във въздуха са отчетени при анализа на окончателните резултати от измерванията край село Пясъчево в района на влаковия инцидент, съобщи за БТА изпълняващият длъжността директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково Тонка Атанасова. Тя поясни, че отчетените нива се дължат на изгаряне на дизелово гориво при инцидента, при който рано тази сутрин осем цистерни от товарна композиция дерайлираха и се възпламениха в близост до населеното място. Сигналът в РИОСВ-Хасково е получен към 6:00 часа.