Намериха мъртви делфини на плаж в Шкорпиловци

Мъртви делфини са забелязани на плаж Шкорпиловци - юг от плажуващи вчера и днес. По данни на БТА делфините са били три различни.

В Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна са получени два сигнала за намерени мъртви делфини на плажната ивица в Шкорпиловци, съобщиха за БТА от Министерството на околната среда и водите. Единият сигнал е получен на 14 август, а другият на 15 август. "Днес е изпратено писмо до Община Долни чифлик за извършване на проверка за премахване и обезвреждане на мъртвия делфин според издаденото разрешително №812/19.11.2019 г. (от МОСВ за разпореждане със защитени видове)", се посочва още в информацията.

В началото на август мъртъв делфин от вида Муткур бе открит и премахнат от плаж в курортен комплекс Златни пясъци.