Пожар гори край село Обручище, обявено е частично бедствено положение

Пожар Снимка: Pixabay

Голям пожар се е разразил в следобедните часове край гълъбовското село Обручище. Община Гълъбово е обявила частично бедствено положение. Това съобщи за БТА заместник-кметът Елена Гочева.

"Пожарът стигна от единия край на селото до домовете на хората и бе локализиран. След това се получиха нови огнища край борова гора. Има силен вятър, който затруднява екипите на пожарната, които се опитват да овладеят ситуацията", посочи Гочева. 

Изпратили сме много техника, но положението не е добро. Продължаваме с борбата. Засега няма опасност за хората, каза още зам.-кметът.

 

