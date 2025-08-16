Любимите думички на политиците и ­какво искат да (не) разберем?

Плановете на Борисов, Радев, Желязков, Пеевски, Мирчев, Костадинов, а и Тръмп и Мелони си личат по ключови фрази

Бойко Борисов обяснява простичко казано, Делян Пеевски иска всички да работят за хората, Румен Радев вижда само криза на държавността, Ивайло Мирчев атакува винаги с въпроса знаете ли, Костадин Костадинов е готов да осуети във всеки момент национално предателство, а на треньорската скамейка Росен Желязков иска да приложи ефективно управление на ресурсите.

Така би изглеждал един политически ден у нас, ако речите на водещите в държавата мъже бяха предавани от футболен коментатор. Анализът на изказванията им от последните 2 години показа повторения на фрази, понякога по няколко пъти, в интервю или реч, но и някои особености.

Така например премиерът Росен Желязков се оказва един от най-интересните случаи. Като всеки умел басист (Желязков свири на бас китара - б.а.), той успява да хване ритъма на аудиторията.

Докато бе председател на Народното събрание, той имаше силно оръжие, което вадеше срещу депутатите. В най-напрегнатите моменти, когато залата бе на ръба на хаоса, Желязков не влизаше в спорове по същество. Със завидно спокойствие той просто казваше според правилника. След това вадеше конкретна процедура, член или алинея. Наглед скучно, но с помощта на административно-правен език Желязков извеждаше на преден план единственото нещо, с което всички в залата формално са се съгласили, казва преподавателката по политически комуникации доц. д-р Евелина Христова. Така ловко тогавашният председател на парламента трансформираше политическия хаос и изпращаше скритото послание и до обикновените граждани, че всички, дори народните избраници, трябва да спазват правилата, казва Христова.

Скритото оръжие на Росен Желязков му помогна дори в тежкия момент през юли 2023 г., когато ДПС поиска изслушване на Слави Трифонов, понеже пращал есемеси с команди на депутатите от ИТН, а шефът на депутатите Тошко Йорданов отвърна с предложение да се изслуша Ахмед Доган. Съгласно правилника няма основание да се подложи такова искане за гласуване, обясни им спокойно Желязков.

Със стъпването на премиерския пост той обнови речника си. Сега говори за консенсус. Като всеки министър-председател често споменава и европейски фондове. Но и си хареса ефективно управление на ресурсите.

Оказва се, фразата се повтаря цели 7 пъти в управленската програма на кабинета. В речите си пък изпуска ресурсите, заменя ги с предмета на разговора.

Дори бе първият, който заговори за по-ефективно управление на държавните имоти. Горещата тема, скарала кабинета и президента Румен Радев бе повдигната през март. Над 4400 имота, собственост на държавата, предстои да бъдат включени в програма за по-ефективно управление, обеща тогава Желязков. Според Христова двете не са случайни - премиерът е лидер на изпълнителната власт и трябва да управлява. А и като министър-председател е такъв на всички, затова трябва да следи за консенсус.

Е, старата любов ръжда не хваща. Особено там, където е горяла. Предпоставен от една процедура, която е установена нормативно, според Устройствения правилник на Министерския съвет, отговори Желязков по време на парламентарен контрол на въпрос за съгласувателната процедура с президента Румен Радев за нов шеф на ДАНС.

И докато Желязков бродира с речта си стратегии и се стреми към консенсус и ефективно управление, Радев е на съвсем друг полюс. Той сякаш не гради, а руши, разкрива. Едно от най-ползваните оръжия в речниковия арсенал на президента е настойчивото използване на фрази като криза на държавността и вариации на партиите абдикираха от... Тези конструкции, използвани над 40-50 пъти в ключови обръщения и изявления през последните две години, служат за рамкиране на всяко политическо напрежение. Криза на държавността има във всяка държава - дали военни, дали икономически, при някои е по-видима. А и той е с изтичащ мандат - няма да има нов, може би с думите поставя основите на бъдещите си планове, посочва доц. д-р Христова.

Дали заради това, или друго, но Радев ползва фразите от междупартиен спор до парламентарна криза – като фундаментална заплаха за основите на държавата. Той дори успява да ги съчетае. Свидетели сме не просто на политическа криза, а на дълбока криза на държавността, в която партиите, обладани от своите тесни интереси, абдикираха от отговорността си пред българския народ, казва през февруари 2023 г. Интересното е, че двете фрази са ползвани от Радев още преди поредицата избори.

Когато избухна “Апартаментгейт”, вместо партиите да се задействат активно и да вървят преди медийните публикации, те абдикираха, продължиха да мълчат. За мен това поведение разкрива криза на държавността, казва Радев през 2020 г. и налага вето на предложените тогава промени в антикорупционния закон. Доста по-рядко, но все пак с повторения, словестният изтребител на Радев стреля с ракети, заредени с фасадна демокрация.

Като един от по-опитните политици и военно обаче Радев разполага и с други флотилии от запазени фрази. В свои речи дори за Нова година президентът се опира на познати бойци като историческа памет. Възходът на България е невъзможен в атмосфера на разделение и война с националните символи и историческата памет, казва той в нощта срещу 1 януари 2024 г. Фразата не е случайна - тогава бе предложено националният празник да не е 3 март, а 24 май. Словосъчетанието влияе на подсъзнателно ниво - активизира сензора за миналото, което винаги е славно. Така индиректно президентът внушава, че Димитър Воев е бил прав в стиховете си

Ние сме завинаги Нова генерация

С кървящи от сълзи и мъка очи

Знаем, че за нас няма компенсация

И повръщаме върху надеждата за по-добрите дни.

Историческата памет е тригър (активатор), но той е различен за всеки в зависимост от познанията му по история и призмата на собствените му разбирания за нея, посочва Христова.

Радев има и собствени бойци на терена на външната политика. Вади пълнителя с тях, когато говори за войната в Украйна и отношенията с евро-атлантическите ни партньори. Срещу тях президентът изправя суверенитет и българският интерес. Те се използват, за да го позиционират като единствен пазител на националната независимост срещу външен натиск и вътрешни проводници на чужди интереси. Винаги съм защитавал българския интерес, а не интереса на други държави, казва Радев след среща с украинския президент Володимир Зеленски. Е, пропусна суверенитета на Украйна... Христова смята, че това е яхване на патриотарската вълна и всъщност са насочени към вътрешната политика. А суверенитетът е основна функция на обединителя на нацията, какъвто трябва да е президентът. И каквито бяха всичките ни досегашни държавни глави, добавя доценката. И посочва, че точно на президента е необходимо да се гради суверенитетът и да се опита държавността, защото това е стабилната фигура в политическата действителност в наши дни. Всичко друго е лавина от избори, а а президентът изкарва мандата си, напомня преподавателката в Нов български университет.

Специфичното при президента е, че той говори веднъж на 2-3 дни. Тогава хората са чули новините, знаят ги. А ден преди неговите изказвания по актуални теми обикновено те са коментирани от вицето му Илияна Йотова. За Христова това е една от малкото жени в политиката днес, които говорят.

Точно обратното на Радев е Бойко Борисов. Той коментира всеки ден, другият такъв оратор е Делян Пеевски. Единият говори 20 минути, другият - 2. Но след всяко пленарно заседание. За Христова и двете са стратегия. Радев няма избор, ако иска да е различен. Защото те изпълват пространството - знаят основното правило, че ако не говориш ти, някой друг говори вместо теб. И са наясно, че тези, които не те харесват, няма да те харесват. Те говорят на феновете си и на колебаещите се, които с думи може да станат техни фенове, казва доцентката.

За речта на Борисов посочва, че с вие знаете и вие видяхте Бойко Борисов овластява слушателите си. Той ги прави част от процеса и им напомня, че са видели какво е направил, описва любимите фрази на лидера на ГЕРБ Христова. Неговата реч е хубавото огледало на народа, онзи, креативния, който намира метафора за всяка ситуация, посочва специалистката по политически комуникации. И докато партиецът Борисов напомня, то шефът на външната комисия в НС има отделен речник. Заставаме зад, най-често придружено от Украйна или ЕС, е честа фраза на геополитика Борисов.

Ивайло Мирчев пък пита. Знаете ли, последвано от пауза, е запазена марка на колидера на "Да, България". Хайде да сравним вие знаете и знаете ли - все едно някой те пита като провинил се ученик.

Точно това прави Борисов гениален комуникатор, а до него Мирчев изглежда като човек, който подценява събеседника си, казва доц. Христова.

За нея е "разкошен брандинг" как Делян Пеевски често казва нещо положително за в бъдеще, гарнирано с Това ви го обещавам аз, Делян Пеевски. Това е неговият слоган, защото освен всичко друго той действително прави това, което е обещал, посочва Христова.

Самата фраза винаги е с ударение на Делян, което скъсява дистанцията, добавя преподавателката. Тя бе използвана и по време на предизборната кампания, където Пеевски оглави "ДПС-Ново начало", а Ахмед Доган застана зад АПС. Едно обещавам: аз, Делян Пеевски, ще дам истината на хората за всички. Моята кампания ще бъде развенчаване на целия политически модел. Хората трябва да видят истината и да получат ново начало, каза Пеевски. Той задмина резултата на АПС, а в ареста попадна Джейхан Ибрямов, за когото Пеевски бе казал, че ще купува гласове, но той няма да го позволи. Освен това лидерът на ДПС говори за хората, което е друго скъсяване на дистанцията, приобщава всички, посочва Христова. Всъщност той започва коментарите си с едно и също обръщение към журналистите - колеги, друг пример за скъсяване на дистанцията. А след като ДПС временно се разцепи, Пеевски спря и с атаките си към президента Румен Радев и от месеци не е употребявал Мистър Кеш, нито е завивал по пътя на Копринката. Вместо това се придържа към емоционалните си обещания.

На неговия фон Костадин Костадинов говори за национално предателство. Така нарече изгонването на 70 руски дипломати през 2022 г. Това е другият вариант на историческата памет, мрачният", казва Христова за фразата. И посочва, че лидерът на "Възраждане" е зареден с факти и знания, които изброява в изказванията си. Проблемът е, че когато изстреляш много данни, защото Костадинов говори бързо, те трудно остават в съзнанието. Но остава усещането, че е много подготвен, обяснява доцентката. И посочва, че е достойно за възхищение как Костадинов успява да запомни цялата тази информация и никога да не се обърка при нейното съобщаване.

Данните показват пък е начинът на Асен Василев да подплати казаното от него. Данните показват, че дефицитът ще бъде по-малък от планираното - 2,5%, а не 3%. Това опровергава всички черни сценарии, които се чуваха - за това, че държавата ще фалира, използва оръжието на фактите Василев за създадения от него бюджет за 2023 г., когато бе финансов министър. Проблемът е, че хората нямат очи и уши за данни. Те реагират на емоции, казва Христова. И посочва, че с подобни изказвания Василев трупа фенове сред професионалните среди.

Като пример за фрази, останали на политическия терен, посочва постната пица, с която Симеон Дянков описа бюджета си. Дори Теменужка Петкова, която сега е финансов министър, разясни финансите на държавата за 2025 г. с метафората. Обеща, че нейният бюджет няма да е постна пица, но трябва дисциплина.

За Христова в днешната политическа среда липсват силни жени. Броели се на пръсти. Спира се обаче на още две красавици освен споменатата Йотова. Рая Назарян има нещастието да е много хубава жена. Тях по подразбиране не ги приемат и не ги харесват. Тя успява много елегантно да се справи с това и се позиционира като умерен политик, който обаче не отстъпва от позициите си, посочва доцентката.

А на терена е и една друга красавица. Мария Филипова е кандидат за зам. омбудсман и ако бъде избрана, ще е в "домовата книга" за служебен премиер. Тя трупа дивиденти не с изказванията, а с действията си. Скочи на телекомите, на веригите. Човек се пита какво са правили предишните на тази позиция, казва как се е позиционирала Филипова, която е шеф на Комисията за защита на потребителите.