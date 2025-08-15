Запазват часовете по художествени и творчески дисциплини в специализираните училища

Часовете по художествени и творчески дисциплини в специализираните професионални училища по изкуства и култура ще се запазят и при планираната промяна на учебните планове, съобщиха от пресцентъра на Министерството на културата.

Работна среща е проведена днес между представители на Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерството на културата (МК), посветена на предложението за промяна на учебни планове, обявено за обществено обсъждане и неговото бъдещо отражение върху училищата по изкуствата и по културата. Тя се състоя в МОН, а участие взеха Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, Георги Султанов – заместник-министър на културата, директори и експерти от специализираните ресорни дирекции в двете министерства, членове на Сдружение на училища по изкуства и култура към Министерството на културата, учители, директори, представители на родителската общност, както и Марина Василева – представител на Българската музикална асоциация.

В рамките на срещата министър Красимир Вълчев представи идеите на оглавяваното от него ведомство за развитие и промени в образованието, които да отговарят на нуждите на бъдещето, но без да се руши постигнатото през годините. Той потвърди, че принципите, по които са създадени и функционират учебните планове на училищата по изкуствата към Министерството на културата, няма да бъдат променяни, се казва в прессъобщението. Това решение е обосновано от спецификата на тези учебни заведения и разбирането за важността на професионалната подготовка за израстването на бъдещите професионалисти.

Заместник-министър Султанов направи преглед на училищата към Министерството на културата, които подготвят кадри, необходими както за пазара на труда, така и за над 50 държавни културни института в областта на сценичните изкуства, при които потребността от специалисти ще нараства през следващите години. За БТА той каза, че разговорите между представителите на двете ведомства са продължили два месеца, в които е обсъждана спецификата на училищата по изкуствата. Зам.-министър Георги Султанов изрази благодарност към целия екип на МОН и специално на зам.-министър Таня Михайлова, ангажирана с темата. Той определи като "много добра новина" това, че часовете по художествени и творчески дисциплини в специализираните професионални училища по изкуства и култура няма да се променят.

В рамките на срещата между представителите на МОН и МК са обменени идеи и обсъдени предложения за създаване на предпоставки за запазване и утвърждаване на качеството на професионалното образование в сферата на изкуствата, сред които и свързаните не само с учебните планове и програми, но и с работата на многобройните високо подготвени и талантливи учители, отбелязват от МК.

От Сдружението на училища по изкуства и култура към МК е заявена готовност да внесат писмени предложения, свързани с предложения за изменение на подзаконови и законови актове на Министерството на образованието и науката, се казва още в прессъобщението.