Огнеборци и доброволци погасиха пожара в село Разбойна

Пожарът в село Разбойна, община Руен, е овладян. Един противопожарен екип ще остане на място, за да реагира при евентуално ново възпламеняване на огнища. Това сподели кметът на община Руен Ахмед Мехмед, цитиран от БТА.

По думите му сигналът за пожара е получен в ранния следобед днес. Пламъците са обхванали дворни места, две селскостопански постройки, земеделска продукция. Частично засегната е и една къща в селото, в което живеят повече от 1000 човека. Много от тях са се включи в гасенето на пожара заедно с пожарникарите, каза кметът.

„Огънят е тръгнал от края на селото. Не знаем точно откъде. Полицията има ангажимент да установи това. Няма пострадали хора. В гасенето се включиха повече от сто доброволци и земеделски производители“, каза Мехмед. Той добави, че силният вятър е насочил огъня към гората край селото, но бързата реакция на горските служите, които също са участвали в гасителните действия, са предотвратили навлизането му в масива.

На място бяха изпратени противопожарни автомобили от Айтос, Поморие и Бургас, каза още кметът. Ахмед Мехмед добави, че община Руен не разполага с противопожарна служба, а общинската администрация вече е поискала терен за изграждането на такава от държавата.

„Проблемът е много сериозен. Разчитаме на пожарникарите в съседните общини, които виждаме, че през тази година са много натоварени. Сушата става все по-сериозна. Ние сме направили първите стъпки за изграждане на противопожарна служба в Руен - поискали сме имот за това, получаваме съдействие от Областната администрация в Бургас. Тепърва обаче ни предстои осигуряване на финансиране, изготвяне на проектна документация и редица други процедури“, добави още кметът на Руен.

Жители на селото казаха, че пламъците са се разпространили много бързо заради вятъра. Много от тях превантивно продължават да изсипват кофи с вода и да пръскат с маркучи около къщите си.