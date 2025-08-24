ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Котка има всяко 4-о семейство у нас. В Гърция са много, нo по улиците

Котка Снимка: Pixabay

1/4, или 25% от домакинствата у нас имат поне една котка, сочат данни на статистическия портал Statista за 2023 г. Така страната ни се нарежда в средата от държавите в ЕС по този показател.

Лидер в ЕС по дял на домакинства с котки е Румъния - почти половината, или 48%. А челната петица се допълва от Полша, Латвия, Унгария и Белгия.

Държавата с най-малко котки при домакинствата също ни е съседка - Гърция, където едва 13% притежават котка. Част от обяснението може да е, че там отношението към котките е на такава почит, че хората не си ги прибират в домакинствата, а се грижат добре за уличните като за свои. (24часа)

Котка Снимка: Pixabay

