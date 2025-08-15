Борисов: Леви партии начело с президент популист измислиха летен скандал с имотите (Обзор)

Публично-частно партньорство ще реши въпроса с буренясали и рушащи се обекти

Група леви партии начело с президент популист си измислят поводи по средата на лятото, “бранят с телата си” въпросните държавни имоти с отпаднала необходимост, но не става ясно от кого.

Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира реакциите срещу програмата на правителството да се освободи от 4400 имота с отпаднала необходимост, чиято издръжка тежи. Идеята е те да се прехвърлят на общини или други институции, за останалите да се направят търгове.

Това стана възможно, след като преди лятната си ваканция ГЕРБ, ИТН, БСП и “ДПС - Ново начало” приеха промените в Закона за държавната собственост. Заради брожението МС реши да прати програмата в парламента, а списъкът бе свален от сайта на МРРБ - без гласуване на депутатите нищо няма да се продава. Въпреки това Румен Радев наложи вето върху “най-големия грабеж от 90-те години насам” по думите му. И дори успя да го обвърже с еврото - хазната била опразнена заради въвеждането му, затова разпродавали държавата.

Кой е тръгнал да приватизира? Какво е останало след разбойническата приватизация?

Нужна е прозрачност и партньорство с частния сектор, за да не се рушат и буренясват държавни имоти, контрира Борисов в първия си коментар по темата. Направи го от Айдемир, където бе на освещаването на нов храм. И обясни, че той е за публично-частно партньорство в управлението на имотите.

Лидерът на ГЕРБ показа, че ядосан и на “ДПС - Ново начало”, и на БСП, които дадоха на заден и се обявиха срещу програмата за имотите. В сряда Делян Пеевски поиска нова стратегия за управление на собствеността на всяко министерство, община и държавна структура, а агенцията за публичните предприятия да се закрие. Разпродажбата да се спре, а собствеността да се използва за изпълнението на ангажиментите към хората - да се строят училища, детски градини, домове за болни и възрастни, както и жилища.

Сходна е позицията на ДБ - Ивайло Мирчев обяви, че държавата трябва да се освободи само от пустеещи и рушащи се имоти, но в прозрачен и дигитализиран процес. Ще внесат промени, за да спрат “раздаването на имоти на приближени до властта”.

Две седмици след като министър на БСП - регионалният Иван Иванов, пусна списъка от кои имоти държавата иска да се освободи, левицата също настоя за “прозрачен и обективен механизъм, който да бъде придружен с подробен анализ за всеки от имотите с отпаднала необходимост”.

Забелязвам добър синхрон между Радев, ПП и “ДПС - Ново начало”

Поне 15-20 години ГЕРБ е в различни видове управление. Пет правителства имаме. Има ли държавен имот, който да е продаден или приватизиран, от което да се срамуваме? Битката в център-ляво е толкова голяма, че всеки ден си търсят повод... защото няма какво да правят”, коментира Борисов. Като дясна партия ГЕРБ смята, че държавата е лош стопанин. Но никой не опитва нищо да приватизира и затова той не разбира от кого опозицията защитава държавната собственост.

Има казарми по центровете на градовете. В Пловдив седи обрасла, буренясала, не се ползва за нищо. В Банкя поликлиниката - от 40 г. по-голяма от блок сграда се руши. Една висша степен на държавна безстопанственост от десетилетия, даде пример той.

Да, не трябва разбойническа приватизация, просто трябва прозрачна приватизация. категоричен е Борисов. Повтори и старата си теза, че магистрала “Черно море” трябва да е публично-частна. Което го подсети да отчете като своя грешка, че научил “българите да карат без пари”, но било от любов към хората.

За пореден път Бойко Борисов определи управленската коалиция като “паянтова конструкция”, която изисква “много висша политическа отговорност от останалите партии”. Не очаква, че “ДПС - Ново начало” ще вървят в посока да падане правителството. Но като не става,

ще отидем на избори и всеки ще обясни на българите защо, заяви Бойко Бориов.

“Навремето царят, един изключително умен човек, обичаше да казва: “Ей, Борисов, тежка е царската корона, еле па като я няма”. И моята е същата работа - въпросите са като за премиер, а отговорите са ми на депутат”, заключи лидерът на ГЕРБ.

