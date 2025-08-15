Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)

От първото явяване на изпита по кормуване е взел книжката си 21-годишният Виктор Илиев през юли. Документът му е издаден на 1 август, а през нощта на 14 срещу 15 август той влетя с ауди в прозореца на автобус от градския транспорт на София и уби един човек. Още шестима са ранени.

Че Виктор Илиев е взел книжка от раз показва видеозапис на изпита му, предоставен от Министерството на транспорта и съобщенията.

Виктор обаче е имал очевидно проблеми да научи правилника за движение по пътищата. И се наложило да се яви на изпита по теория два пъти. Като го е взел през март тази година. Тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София КАДЪР: Фейсбук/European Center for Transport Policies

ЕТ "Николай Начев" е автошколата, в която се е учил да шофира 21-годишният шофьор камикадзе Виктор Илиев, както "24 часа" първи съобщи. "24 часа" потърси автоинструктора Николай Велев Начев, но той отказа да коментира. Самата книжка е извадена от "Автомобилна администрация", Начев само го обучавал.

Министерството на транспорта обаче ще направи пълна проверка на автошколата, в която се е обучавал Виктор Илиев, закани се министърът Гроздан Караджов.

Виктор Илиев е задържан. Той има още шест глоби натрупани за две седмици от както има книжка. В досието му личат и две кражби, когато е бил на 16 г. Часове преди фаталната катастрофа той е бил глобен от СДВР. Пътните полицаи са го санкционирали, защото не носел аптечка и пожарогасител.

Аудито, забило се в автобуса на градския транспорт, е взето на лизинг през юни. Колата е на 15 години - излязла е от завода през 2010 г.. Тя не е записана на името на шофьора камикадзе Виктор Илиев, а на негов приятел. Вероятно колата му е била дадена за вечерта.

Във Военномедицинска академия (ВМА) са приети четирима от пострадалите от катастрофата. Трима от тях са хоспитализирани – две момичета в Катедра по анестезиология и интензивно лечение с опасност за живота и един в Клиника по неврохирургия, съобщиха от пресцентъра на болницата. Те са пътували в автомобила.

"След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение", посочват още от ВМА.