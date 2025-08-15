Пожарът край село Обручище е локализиран, но частичното бедствено положение остава

Пожарът, който се разрази край гълъбовското село Обручище, е локализиран и овладян. Това съобщиха от екипите на Пожарната, които са на място. Обявеното частично бедствено положение остава в рамките на 48 часа, каза заместник-кметът на Община Гълъбово Емилия Гочева, цитирана от БТА.

Седем екипа на пожарната ще останат да дежурят на място. Пожарът е нанесъл щети на гориста местност до селото, в близост до домовете, но няма пострадали хора и постройки. Системата BG-Alert не е задействана. Към момента не е установена причината за разразилия се огън, посочиха от пожарната.

Емилия Гочева съобщи, че обстановката в района ще бъде следена и от екип на администрацията и обявеното по-рано частично бедствено положение превантивно ще остане в сила за 48 часа.