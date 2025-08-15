Таксиметров шофьор, видял сблъсъка с буса: Нещо страшно беше, все едно падна бомба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нещо страшно беше. Дойдоха много бързо от Спешна помощ и полицаи. Помислих, че бомба падна. Това споделя един от таксиметровите шофьори, станал свидетел на летящата кола на 21-годишния Виктор.

„Оставих клиенти в „Овча купел“ и се връщах. Чаках на ляв завой на светофара на „Възкресение“. Гледам за адреси. Автобусът се падаше от дясната ми страна. Чу се много силен шум. Видях колата в автобуса“, каза мъжът.

„Виждал съм много работи. Имам лека щета и по моя автомобил“, добави той пред bTV.

„Шофьорът на автобуса беше много стресиран. Даже на осъзнах какво се случва. Чаках адрес. Ясно е, че е карал с висока скорост. С колегата опитахме да извадим хората от колата, но беше много смачкана. Един полицай се поряза, докато изкарва хората“, каза още таксиметровият шофьор.