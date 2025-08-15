Без диплома, но с книжка Виктор от “Факултета” се вряза в рейс със 170 км/ч и уби пътник, глобили го за 6-и път 90 мин по-рано (Обзор)

Без диплома за средно образование, но с криминални прояви за кражби, с клипове в социалните мрежи с пачки и скъпи коли, с книжка от 2 седмици и 6 глоби за това време.

Това е профилът на 21-годишния Виктор Илиев от кв. “Факултета” в София, който уби пътник в автобус с колата си в най-фрапиращата катастрофа от много години насам.

В 2 ч през нощта срещу петък младежът шофирал със 170 км/ч по голям булевард, минал на червено, но не успял да вземе завоя към махалата. После се ударил в остров на спирка, колата полетяла във въздуха и се забила в автобуса.

Загинал е единственият пътник - сирийски гражданин,

а шофьорът на рейса, кондукторът и тримата приятели в колата на Виктор са ранени. Той се отървал само със счупена ръка.

Заради съмнения около книжката на виновника столичната полиция започна хайка за подобни шофьори в няколко квартала в деня на катастрофата.

Само час и половина преди инцидента Виктор Илиев е спрян от полицията в София. Това се случва 23 минути след полунощ.

Униформените забелязали, че шофира с висока скорост, но нямало как да го глобят за това, защото нарушението не е отчететно с радар, научи “24 часа”. Проверили колата му и получил само фиш, защото нямал аптечка и пожарогасител.

Фишът за 50 лв. е шестият за двуседмичния стаж на Илиев като шофьор. Това е втората му глоба за това провинение. На 2 август, ден след като е получил книжката си, отново го спрели и го глобили за същото.

Освен това за двете седмици стаж зад волана има глоби за говорене по телефон и за това, че е бил без колан. Тези нарушения не се наказват с отнемане на точки.

В нощта срещу петък Виктор качил в колата и приятелите си за нощната разходка из София - момче на 23 години и две момичета - на 25 и 18 г. Никой от тях не дал смислено обяснение за катастрофата.

Причината не е техническа. Колата е на пътя отскоро. Взета е на лизинг от приятел на Илиев в края на юни.

Нито натиснал спирачката, нито опитал да завърти волана

на колата Отскочил от бордюра на спирката, разминал се на сантиметри с две таксита и се забил в стъклото на автобус номер 3 от нощния градски транспорт.

Двете момичета в колата на Илиев са пострадали тежко. Инцидентът е заснет от камери на близка бензиностанция, а врязването - и от тази в рейса.

На мястото за секунди пристигнали полицаи и екипи на Спешна помощ.

Пробите за алкохол и дрога на Илиев били отрицателни

Той бил задържан, а четиримата пострадали са откарани във Военномедицинска академия. Шофьорът Виктор Илиев е откаран с конвой в болница.

Младежът е с криминално досие, в което има две кражби на алкохол от магазин, докато е бил на 16 г. За тях не е съден, нито са му налагани възпитателни мерки, защото стойността на откраднатото била много малка. Пожарникари вадят колата от рейса.

Илиев няма средно образование

Той учил в Професионалната гимназия по транспорт в София първо във вечерната форма, а от есента на миналата година е бил на самостоятелно обучение, научи “24 часа”.

Вечерната форма вече не съществува в училището. Не е ходил на изпити и при трите поредни сесии прекъснал обучението си. Това означава, че той и на 21-годишна възраст все още не е завършил гимназията. Но има завършен 11-и клас.

Виктор Илиев се обучавал за шофьор в школата ЕТ “Николай Начев”. “24 часа” потърси автоинструктора Николай Велев Начев, но той отказа да коментира. Решението Илиев да вземе книжка е на изпитващ от “Автомобилна администрация”, Начев само го обучавал.

Автошколата, която му е провела изпита, ще бъде проверена

Ще включва и преглеждането на записите, в случая ще видим доколко реалистично му е дадена правоспособността да бъде водач”, каза след катастрофата транспортният министър Гроздан Караджов.

Виктор Илиев е взел изпита по кормуване от раз, но на теорията е късан веднъж и се наложило да се явява втори път, научи “24 часа”.

Още преди да стане шофьор, Илиев е публикувал видеа как дрифти с кола. На тях показва как държи пачки, пие алкохол и посещава дискотеки. В профила му в ТикТок още през март има видео, в което

показва как мощен мерцедес върти гуми на място, а в колата е той - с пачки пари в чанта

В мрежата Виктор демонстрира дрехи, обувки и аксесоари на известни марки, споделя кадри от купони с алкохол. Във Фейсбук пък се хвали, че е взел шофьорска книжка на 1 август със снимка на документа. Това го нямаше никъде в листовките, гласи текстът към поста му, а свидетелството за правоуправление е снимано на фона на станция на столичното метро.

Това е пореден инцидент с млад шофьор, който предизвиква катастрофа с висока скорост по тъмно в София. През 2023 г. 18-годишният Адриан Антонов прегази и уби сгодените Явор и Ани, които пресичаха бул. “Сливница”. Младежът имал книжка от 2 месеца. Карал със 106 км/ч, не натиснал спирачката. Беше осъден на 6 г. затвор, които вече излежава.

В късните часове на нощта през 2022 г. пък дрогираният Георги Семерджиев уби 2 момичета на бул. “Черни връх”, които чакали на тротоара. Той нямал книжка. Семерджиев вече е в затвора за 20 години.

Виктор вече е обвинен за катастрофата. Подведен е под отговорност за смъртта на сириеца от автобуса. Засега обвинението е, че катастрофата е станала по непредпазливост. Прокуратурата ще иска постоянен арест за младежа.

Аудито, с което Виктор уби пътника в автобуса, е иззето. Съдът може да го отнеме в полза на държавата или да се иска стойността му от виновния, ако Илиев бъде осъден.