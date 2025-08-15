Гроздан Караджов и НСО преследват джигит с 210 км/ч по АМ "Тракия" (Видео, снимки)

Той е подал сигнал Пътна полиция и нарушителят е спрян на входа на град Бургас

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов публикува видео, на което се вижда как автомобил на Националната служба за охрана (НСО), в който пътува, следва джип БМВ, движещ се с висока скорост по автомагистрала "Тракия".

Караджов е качил видеото на личния си профил във Facebook малко преди 19 ч. днес, придружено със следния разяснителен текст:

"Пътувам с автомобил на НСО по магистрала "Тракия". Изпревари ни БМВ, което последвахме! Джигитът се движи със скорост между 190 и 210 километра в час. Изпреварва в аварийната лента. После пак ме убеждавайте, че средната скорост на магистрали не трябва да се мери. Трябва! И книжки трябва да се взимат!"

От заснетите кадри се вижда сиво БМВ X6, което се движи със скорост, значително надвишаваща максимално разрешената. В един от моментите на дигиталното табло на автомобила на НСО, от който се снима, се изписва скорост от 188 км/ч, докато преследваният автомобил се отдалечава. От текста на Караджов става ясно, че скоростта на нарушителя е достигала до 210 км/ч.

Караджов е подал и сигнал срещу нарушителя.

'Подадох сигнал в Пътна полиция и нарушителят беше спрян на входа на град Бургас! Подадохме заедно със служителя на НСО сведение, за да дадем шанс на органите да санкционират нарушителя", пише Караджов.

"Призовавам всички, които се борят истински срещу джигитите на пътя, да бъдат безкомпромисни и да подават своите сигнали в полицията. Само с общи усилия и обществен натиск ще накараме и съда да признае показанията и видео доказателствата за безобразията по нашите пътища!, апелира министърът.

"Освен всичко друго, джигитът се оказа и "хитрец" - сложил е фолио на регистрационния си номер, за да не бъде регистриран от камерите! Имам лоша новина за - камерите на ТОЛ управлението са обучени да различават измамата!", завърши Караджов.