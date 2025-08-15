За два мандата Радев забогатял 99 пъти – стана президент с 4379 лв., вече натрупал 435 хил. (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С половин милион са се стопили спестяванията на кмета Васил Терзиев

Борците срещу еврото от "Възраждане" държат хиляди в , долари и лири, а Бойко Борисов спестява само в левове

Министър Георги Георгиев дарил 100 хил. лв.

Значителни движения по сметките на политиците през 2024 г. показват годишните им декларации, публикувани от антикорупционната комисия.

Президентът Румен Радев е добавил 160 хил. лева към спестяванията си. Кметът на София Васил Терзиев обаче е стопил половин милион от своите. Държавният глава в предишната си декларация - за 2023-а, е посочил 280 хил. лв., а 2024 г. вече има 435 хил. лв. по банкови сметки. Отделно

е вложил 23 хил. лева в пенсионни и инвестиционни фондове

Общо откакто е президент, Радев е натрупал 435 621 лева, ако се вземе за база встъпителната му декларация през 2017 г., когато е посочил едва 4379 лв. Това означава, че за двата си мандата дотук е увеличил 99 пъти своите спестявания.

Вицепрезидентът Илияна Йотова е посочила 189 хил. лв., а съпругът ѝ проф. Андрей Йотов - 574 хил. При нея за година натрупването е само 12 хил. лв. За 2024 г.вицепрезидентката е платила данъци върху 205 277 лева от заплати.

Парламентарните политици и всички останали на висши публични длъжности в трите власти на държавата подават годишни имуществени декларации пред Комисията за противодействие на корупцията. В тях прави впечатление, че забогатяват, но

почти никой не се е впускал да купува нови имоти или коли

Сред изключенията е лидерът на ИТН Слави Трифонов.

Трето, много от тях ползват кредитни карти с големи лимити. Например президентът има такава с лимит 10 хил. лева, Илияна Йотова и съпругът ѝ - по 15 хил. евро.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски е посочил вземания от дивиденти за 19 млн. лева. В кеш е декларирал 568 684 лв. и 97 хил. евро, а по 3 банкови сметки - 864 693 лв., 18 717 евро и 105 882 долара, както и инвестиции за 42 485 долара. Ползва имоти и коли под наем, годишно сумата е 455 хил. лв. Посочил е изрично, че това е отчитано и при предишни декларации. Лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов е спестил 514 хил. лева по сметки

и още 392 691 лв. кеш, или общо към 900 хил. лв. За 2023 г. бе декларирал общо 712 620 лева. Държи всичките си пари в левове и е декларирал, че са натрупани от трудови доходи и изплатени болнични и неизползван отпуск.

Новият съпредседател на “Да, България” Божидар Божанов е купил акции в 4 атрактивни компании, но само за 376 лева - CrowdStrike, Taiwan Semiconductor, Nvidia и ASML Holding. От заплати е декларирал 60 хил. лева в банка, с 10 хил. повече от 2023 г.

И тримата партийни лидери - Божанов, Борисов и Пеевски, са получавали допълнителните 2/3 върху депутатските заплати, които се полагат за сътрудници, представителни и приемни.

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев има 103 хил. лв. в банка плюс 61 хил. по сметки на жена му. Нейната годишна данъчна основа е колкото на съпруга ѝ депутат. В ПП-ДБ най-голям приход за годината посочва младият предприемач Джипо Джипов, син на някогашния син депутат Джипо Николов - над 1,26 млн. лева от стопанскса дейност плюс над 180 хил. от заплати. В банка държи над 830 хил. лв., дал два заема за още толкова. Джипов е финансов консултант.

Това е първата година, в която декларация подава

шефката на парламента Наталия Киселова, която има 216 хил. лв. в банки

и още 5000 кеш, а партньорът ѝ - 24 хил. лв. Но това са спестявания отпреди да заеме високия пост, спечелени от юридическата ѝ кариера на преподавател и консултант. Доцентката стана депутат на 11 ноември, а шеф на НС - месец по-късно, и новата заплата ще влезе в декларацията ѝ догодина.

На другия полюс спрямо парламентаристите се оказва кметът на София Васил Терзиев. Той е декларирал, че има 546 678 лева, но и три заема за общо 170 хил. лева. За 2023 г. бе подал 1,117 млн. лева и вложения, спечелени от дивиденти и разчистване на фирмите, в които е участвал, преди да стане кмет. Откакто е на поста, Терзиев дарява заплатата си и символично си оставя по 1 лев. Преди да стане кмет, годишната му данъчна основа е била 110 452 лева, а сега е 5854 лв.

В групата на борците срещу еврото “Възраждане” не всички са държали парите си в левове - през 2024 г. Цвета Рангелова е декларирала42 042 евро кеш. Десетки хиляди левове в британски лири държат депутатите Димчо Димчев и Стоян Таслаков, инвестиции в долари има бившият депутат Виктор Папазов.

Само 25 хил. лева спестени посочва Лена Бориславова. Вече бивщият лидер на “Продължаваме промяната”

Кирил Петков е купил дял апартамент

от 105 квадрата, посочил е малко над 50 хил. евро в банка и 20 хил. долара налични. Инвестирал е близо 370 хил. долара.

Премиерът Росен Желязков държи в банка 189 366 лв и вложенията в инвестиционни и пенсионни фондове са 146 800 лв. От наеми има 23 678 лв. Половинката му Ралица Терзиева е декларирала Фолксваген голф, купен през 2023 г. за 9800 лв. В сметката си тя има 262 532 лв. от продажба на апартамент и спестявания. Терзиева има инвестиционен заем от 638 000 лв.

При членовете на кабинета любопитен е случаят на вицепремиера Атанас Зафиров, който живее във ведомствен апартамент на НС.

Правосъдният министър Георги Георгиев е направил 12 дарения за общо 100 хил. лв. , спестяванията му са 550 хил. Сменил е колата с ауди.

Най-имотен в МС остава Гроздан Караджов с къща и апартамент в София и дом в Рим.