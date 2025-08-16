ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Локализираха новото огнище, запалило се над Илинденци...

Ново огнище пламна над село Илинденци в Пирин

Хеликоптери гасят пожара край Илинденци.

Ново огнище се разгоря над село Илинденци в Пирин планина, като по този начин активните огнища стават три.

Към мястото вече са насочени екипи от горски, пожарникари и доброволци. На терен има повече от 60 човека. Вече са разположени хора по периферията на огъня, който се е разпалил последните часове, каза инж. Иван Ризов, директор на ДГС Струмяни, пише БНТ.

На места, където е възможно, гаси високопроходима техника. По-нагоре хора на ръка, с ковачи правят просеки, за да пресекат пътя на огъня. Продължава набирането на доброволци.

Всеки, който иска да помогне може да се насочи към събирателен пункт, който се намира над село Илинденци, при отбивката за село Плоски.

Доброволците трябва да бъдат подготвени с огнеупорни дрехи, ръкавици, маски и подходящи обувки.

Хеликоптери гасят пожара край Илинденци. СНИМКА: МО

