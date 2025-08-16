ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Локализираха новото огнище, запалило се над Илинде...

Съдът решава дали да остави в ареста 18-годишния, който се вряза с АТВ в пешеходци

АТВ Снимка: pixabay

Съдът в Бургас решава дали да остави в ареста 18-годишното момче, врязало се с атракционно АТВ в пешеходци на тротоар в Слънчев бряг в неделя.

Районната прокуратура повдигна обвинение на младежа за нанасяне на средна телесна повреда. Сред пострадалите са три деца. 4-годишно момченце и майка му остават в кома и тежки черепно-мозъчни травми в реанимацията на бургаската болница.

Другите две деца са по-леко пострадали, пише БНТ. В болница със счупен таз остава и служител на близък хотел.

МВР започва вътрешна проверка, след твърдения на близки на пострадалите, че случаят се прикрива, тъй като родителите на виновния шофьор работят в полицията.

Резултатите от автотехническите експертизи трябва да дадат окончателен отговор дали проблем със спирачките е причина за инцидента.

