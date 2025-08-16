ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Локализираха новото огнище, запалило се над Илинде...

Продължава изтеглянето на дерайлиралите вагони край Пясъчево

Разрушеното жп трасе трябва да бъде възстановено до вторник Кадър: БНТ

Продължава изтеглянето на дерайлиралите товарни вагони край симеоновградското село Пясъчево. В петък рано сутринта катастрофира влакова композиция с дизел. Пожарът бе бързо потушен.

Работата на терен е продължала цяла нощ. И в момента се работи, като започна работата по възстановяването на железопътното трасе. Около 100 метра от него липсват, след като дерайлира композицията. Всяка една от 13-те цистерни е с вместимост 60 тона гориво, пише БНТ.

„През цялата нощ се работи. Първоначално само охлаждахме цистерните, в последствие остатъчното гориво бе прехвърлено в други. Компрометираните цистерни бяха извлечени извън пътя. Днес продължаваме да следим местопроизшествието, така че да нямаме допълнителни инциденти. Предстои цистерните да бъдат вдигнати с кранове и транспортирани", обясни старши комисар Митко Чалъков, директор на „Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково.

Разрушеното жп трасе трябва да бъде възстановено до вторник. Засега няма данни за замърсяване на въздуха, предстоят измервания на почвата. Електричесвото в района вече е възстановено.

