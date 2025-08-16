Изграждат ново езеро за водоплаващи птици в недовършения зоопарк на Пловдив

Сегашното е затлачено от наноси и шума

Община Пловдив обяви обществена поръчка за проектиране и изграждане на ново езеро за водоплаващи птици в недовършения и рушащ се от 10 години зоопарк. Преди обектът да бъде изоставен, там беше обособена водна площ, но тя не отговаря на минималните изисквания за отглеждане на животни. "Към момента езерото е затлачено с наноси и шума, при почистване се констатира, че е нарушена хидроизолацията, филтриращата система не функционира и е необходимо извършване на основен ремонт и модернизиране на този елемент от зоопарка. Засадените при изграждането декоративни видове растения са изчезнали

или задушени от плевелна растителност. Загубен е изцяло първоначалният декоративен ефект от изпълненото строителство, до голяма степен и от липсата на професионално поддържане, както и поради нефункционирането на обекта в продължение 10 години след първоначалното изпълнение", е записано в документацията към конкурса.

Новото езеро на мястото на сегашното ще трябва да е подходящо за видове като ням и черен лебед, мандаринка и къдроглав пеликан. Прогнозната стойност на проектирането и строителството е 250 000 лв. без ДДС. Оферти се приемат до 1 септември.